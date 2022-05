Príncipe William e Kate Middleton marcam presença na premiere de Top Gun: Maverick

O Príncipe e sua esposa já haviam assistido Top Gun: Maverick antes de comparecerem à premiere

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 19h04

Nesta quinta-feira, 19, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) compareceram à premiere do filme Top Gun: Maverick em Londres.

O casal chegou ao tapete vermelho acompanhados da estrela do filme, Tom Cruise (59). Em certo momento, o ator até ajudou Kate a subir as escadas do red carpet.

A Duquesa de Cambridge, que esbanjou beleza em uma festa no jardim do Palácio de Bukingham na quarta-feira, usava um elegante vestido preto com uma faixa branca no peito. Já o Príncipe usava um smoking clássico.

No Instagram do Duque e da Duquesa, Tom Cruise agradeceu a presença do casal real na premiere: "Gostaria de agradecer vocês por nos acompanharem esta noite. É um privilégio terem vocês aqui, um privilégio estar no país de vocês".

William e Kate já haviam assistido Top Gun: Maverick em uma sessão exclusiva antes da estreia do longa de Tom Cruise.

Nesta última quarta-feira, 18, o filme teve sua estreia no festival de Cannes. No red carpet francês, a brasileira Adriana Lima brilhou com um look estiloso.

