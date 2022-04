Príncipe William e Kate Middleton assistem ao novo filme de Top Gun em sessão especial organizada por Tom Cruise

O Príncipe e sua esposa Kate Middleton assistiram a sequência de Top Gun um mês antes da estreia do filme nos cinemas

Nesta última quinta-feira, 31, o Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) foram a uma sessão especial novo filme de Top Gun.

Segundo o tabloide britânico The Sun, a exibição exclusiva foi organizada pelo ator Tom Cruise (59) que estrela o filme. Cruise teria arranjado a sessão após saber que o Príncipe é muito fã do primeiro filme lançado em 1986.

O casal foi recebido pelo ator de Missão Impossível em um cinema de Londres. Os pais de George, Charlotte e Louis também estavam acompanhados da Condessa Sofia de Wessex (57) e as princesas Eugene (32) e Beatrice (33).

A sequência Top Gun: Maverick será lançada nos cinemas no dia 27 de maio, e acompanha um piloto da Força Aérea americana, interpretado por Tom Cruise. Assim como o personagem principal de Top Gun, o Príncipe William foi piloto da Força Aérea real.

Uma fonte ouvida pelo jornal britânico revelou como foi o encontro do ator americano com o casal da Família Real: "Tom os recebeu e disse que esperava que eles gostassem de assistir assim como ele gostou de filmar, e os deixou".

Outros compromissos reais de William e Kate

Ainda nesta semana, o casal real compareceu a um memorial para o Príncipe Phillip na Abadia de Westminister em Londres.

Kate e o Príncipe levaram seus filhos George e Charlotte para a cerimônia. Quem também compareceu ao evento foi a Rainha Elizabeth II (95), que chegou acompanhada do seu filho Andrew (61).

No Instagram, o Duque e a Duquesa de Cambridge fizeram uma homenagem ao falecido Príncipe Phillip e publicaram uma foto com os filhos no memorial.