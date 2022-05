Grávida, Adriana Lima exibe o barrigão no tapete vermelho de Cannes

Adriana Lima usa vestido com recorte na barriga para exibir suas curvas da gestação e atrai todos os olhares

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 15h31

A modelo brasileira Adriana Lima (40) atraiu todos os olhares ao cruzar o tapete vermelho da première do filme Top Gun: Maverick no Festival de Cinema de Cannes, na França. Além de sua beleza deslumbrante, ela deixou à mostra seu barrigão de grávida.

A musa surgiu com a barriga de fora ao usar um vestido preto nada básico. Ela escolheu um modelito com recorte na região da barriga e destacou suas curvas impecáveis.

Adriana Lima está esperando o nascimento do terceiro filho, que será um menino. O novo bebê é fruto da relação dela com o produtor de cinema Andre Lemmers III (40). A modelo já é mãe de Valentina (12) e Sienna (9), frutos do relacionamento com o ex-marido, Marko Jaric.

Assista ao vídeo de como Adriana Lima descobriu o sexo do terceiro filho: