Lady Gaga anuncia música nova feita para o filme "Top Gun: Maverick"

Lady Gaga lançará uma música nova feita para o filme "Top Gun Maverick", estrelando Tom Cruise

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 18h10

Lady Gaga (36) anunciou nesta quarta-feira, 27, que lançará uma nova música para o filme Top Gun: Maverick.

Intitulada Hold My Hand, o single será lançado no dia 3 de maio, algumas semanas antes da estreia do filme estrelado por Tom Cruise (59).

Em seu Instagram, Gaga revelou um pouco mais sobre a nova canção. "Quando eu escrevi essa música para Top Gun: Maverick, eu nem percebi as múltiplas camadas que ela cobria no coração do filme, minha própria psique e a natureza do mundo em que vivemos", contou a vencedora do Grammy.

"Durante anos, aperfeiçoando, tentando torná-la nossa. Eu queria transformar a canção em uma música que compartilhássemos nossa profunda necessidade de sermos compreendidos e entender um ao outro - um desejo de estar perto quando nos sentimos tão distantes e uma capacidade de celebrar os heróis da vida", revelou a diva pop sobre o processo de criação de Hold My Hand.

A música para a sequência do filme Top Gun de 1986, que já foi assistido pelo Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40), tem um lugar especial no coração da cantora de Bad Romance. "Essa música é uma carta de amor para o mundo durante estes tempos difíceis. Há muito tempo que eu queria que vocês ouvissem", escreveu Gaga ao final do seu post.

Confira aqui o anúncio de Lady Gaga!