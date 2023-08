Jornal revela detalhes da sala VIP de William e Kate Middleton no aeroporto de Londres

Os valores também foram revelados e o uso da sala com staff de 96 pessoas custa R$ 20 mil aos cofres da Família Real Britânica

A revista inglesa OK! Magazine revelou detalhes da sala VIP usada pelo príncipe William e Kate Middleton com os filhos durante suas passagens pelo aeroporto de Heathrow, em Londres. O uso das acomodações custa, no mínimo, £ 3,3 mil (R$ 20 mil) aos cofres da Família Real Britânica.

De acordo com a OK! Magazine, a sala VIP de Heathrow é usada por William e sua família por sua segurança e seu distanciamento do público. O staff da sala VIP é composto por 96 pessoas, incluindo os funcionários de um restaurante exclusivo com estrela no Guia Michelin - a maior condecoração da indústria gastronômica mundial.

Uma reserva com antecedência à sala VIP permite que você seja buscado em casa por um veículo do aeroporto. No entanto, William e sua família não fazem uso deste serviço. Eles vão ao aeroporto com automóveis e segurança da realeza.

As acomodações da sala VIP são decoradas com fotos da Rainha Elizabeth II (1926-2022) e decoração da designer de interiores Tanya Baxter.

Funcionários da sala VIP também estão à disposição caso algum de seus clientes queira comprar algum item à venda no interior de Heathrow que não esteja acessível nas acomodações. Eles buscam o que quer que o cliente esteja interessado. Encerrada a estadia, quando chegar a hora de embarcar, uma BMW leva o cliente da sala VIP até o avião.

Os assessores da Família Real Britânica não comentaram as informações sobre a sala VIP de Heathrow divulgadas pela OK Magazine.

Quem é mais rígido com os filhos: Kate Middleton ou o Príncipe William?

A Princesa Kate Middleton não hesitou ao ser acusada de ser mais rígida com seus três filhos do que o marido. A esposa do Príncipe William e futura rainha falou sobre o tema em entrevista recente ao canal de TV Sky News.

A duquesa falou sobre a relação com os filhos em conversa com uma súdita da coroa britânica de 93 A conversa aconteceu nos jardins do Palácio de Buckingham. A princesa confidenciou durante a conversa: “Sou terrível, terrível com piadas, mas o William é muito bom”.

Aí mulhar provocou: “Você é a mais rígida dos dois”. Então, Kate rebateu em meio a risos: “Eu definitivamente não sou a mais rígida. Como você diz isso? Com certeza não sou!”.