Quem é mais rígido com os filhos: Kate Middleton ou o Príncipe William? Duquesa revela

A Princesa Kate Middleton não hesitou ao ser acusada de ser mais rígida com seus três filhos do que o marido. A esposa do Príncipe William e futura rainha falou sobre o tema em entrevista recente ao canal de TV Sky News.

A duquesa falou sobre a relação com os filhos em conversa com uma súdita da coroa britânica de 93 anos chamada Aldith Grandison e e sua filha, Jay Cee La Bouche. A conversa aconteceu nos jardins do Palácio de Buckingham. A princesa confidenciou durante a conversa: “Sou terrível, terrível com piadas, mas o William é muito bom”.

Aí Grandison provocou: “Você é a mais rígida dos dois”. Então Middleton rebateu em meio a risos: “Eu definitivamente não sou a mais rígida. Como você diz isso? Com certeza não sou!”.

