Descubra o motivo de príncipe Louis ainda não ter participado da turnê real ao lado de William e Kate

O príncipe George e a princesa Charlotte saíram em turnê quando crianças, mas o príncipe Louis não fez uma aparição semelhante no exterior

O príncipe Louis é famoso por suas aparições engraçadinhas em eventos reais, mas ele ainda não trouxe seus momentos adoráveis ​​para o exterior.

O príncipe de 5 anos ainda não se juntou a seus pais, Kate Middleton e príncipe William na representação da família real no exterior, embora seus irmãos mais velhos - príncipe George , 10, e princesa Charlotte , 8 - tenham feito sua primeira turnê como bebês.

A primeira viagem do príncipe Louis provavelmente ainda não aconteceu como consequência do agendamento, e não de uma escolha consciente. Louis completou 2 anos na primavera de 2020 e poderia ter tido a chance de participar de uma turnê real se a pandemia de coronavírus não tivesse ocorrido.

Como milhões em todo o mundo, a família real ficou dentro de casa durante o período. O príncipe William e Kate não fariam uma turnê oficial conjunta no exterior até a primavera de 2022, quando visitaram o Caribe em homenagem ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth. Nesse ponto, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estavam ocupados com um dever real próprio: a escola!

O príncipe George fez sua primeira viagem quando tinha 9 meses de idade, viajando com seus pais para a Austrália e Nova Zelândia em 2014. A princesa Charlotte fez sua estreia na turnê aos 16 meses, viajando para o Canadá com seus pais e o irmão mais velho George, então com 3 anos, em 2016.

Para William e Kate, a visita de uma semana foi uma oportunidade perfeita para apresentar seus filhos a um importante reino da Commonwealth. antes que os horários escolares “tornem essas coisas difíceis mais tarde”, disse seu porta-voz em um briefing pré-turnê.

Agora que o trio está de férias Kate e William podem levar seus filhos para o exterior. Um destino real popular é a ilha caribenha de Mustique. Além da viagem, O casal já falou sobre algumas das atividades favoritas das crianças durante as férias, desde assar e cozinhar na cozinha até projetos de artes e ofícios. Mas sua coisa favorita provavelmente é passar o tempo ao ar livre.