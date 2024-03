Influencer expõe sósias de Kate Middleton e aumenta suspeitas de vídeo fake

Após Kate Middleton aparecer em vídeo e internautas questionarem sua veracidade, Stephanie Morganti revelou detalhes sobre sósias da princesa

Em meio às especulações sobre o sumiço de Kate Middleton, o TMZ e o The Sun publicaram um vídeo em que a princesa aparece saudável ao lado do príncipe William. Após repercussão na web, a influenciadora Stephanie Morganti, especialista em monarquia, revelou que Kate tem pelo menos 10 sósias.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 19, Stephanie confessou que tem dúvidas sobre ser a princesa no registro divulgado, mas compartilhou que uma de suas 10 sósias poderiam ter sido contratadas para a filmagem. A influencer também mostrou detalhes sobre as mulheres que se assemelham a ela.

Morganti comparou a imagem do vídeo com outro flagra, em que Kate aparece dentro de um carro, evidenciando que no primeiro exemplo ela aparentava estar mais jovem do que no segundo. Vale lembrar que o intervalo entre os dois registros não chegam a dois meses.

“Essa é a sósia mais conhecida da Kate, que se chama Heidi Agan. Ela realmente parecida e é parecida com a ‘moça’ do vídeo.”, mostrou ela. “Também temos Kate Michael, Jodie Bredo, Georgia Hathaway, Gabriella Douglas e mais uma vez a Heidi que é a cara da princesa Kate.”, completou.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stephanie Morganti 🦋 HISTÓRIA │ BEAUTY (@eusoustephh)

Web repercute aparição de Kate Middleton em vídeo

Mais uma teoria foi criada em torno da família real e Kate Middleton. Após, a princesa aparecer em um vídeo, publicado pelo TMZ e The Sun, passeando com o príncipe William perto de sua casa em Windsor - conhecida como Windsor Farm Shop, há quem diga que o registro seja antigo.

Os internautas então enxergaram enfeites de Natal em algumas casas e, por isso, suspeitam que o vídeo não seja recente. Diante da suposição, criou-se a teoria de que Kate esteja sumida por conta de uma traição do ex-marido e até um filho dele fora do casamento.

“Antes dos jornais publicarem. Eu moro na Inglaterra há 16 anos. Nosso amigo do jornal nos contou a verdade: o William teve um caso mesmo com uma amante, e teve um filho ‘antes do George’, o futuro rei. A Kate descobriu e decidiu se separar. A verdade é que a Kate nunca teve que fazer cirurgias nenhuma, ela só quer a separação e não quer mais ‘jogar o jogo’. O rei de fato está com câncer e deram 6 meses de vida.”, disparou uma pessoa.

“Tem a briga entre o William e o Harry. O Harry falou para William confessar, porém o príncipe não quer deixar a imagem de menino perfeito que ele tem. Isso tudo implica se a continuação da monarquia irá sobreviver. Quando os jornais publicarem, vocês me agradecem”, acrescentou.

Os rumores de traição ficaram cada vez mais fortes e a suposta amante, Rose Hanbury, seria até amiga de Kate Middleton. Com a polêmica do sumiço da princesa, o nome de Rose voltou à tona. Ela é apontada como amante de William desde 2019 e é casada com David Rocksavage, diretor de cinema e sétimo marquês de Cholmondeley, com quem três filhos.

Segundo o Daily Mail, as duas seriam amigas até que “fontes anônimas” revelarem o suposto caso à imprensa. Por conta disso, a marquesa teria sido “banida” do convívio com a família real, mas o título de “persona non grata” já teria sido revogado pelo rei Charles III.