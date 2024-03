Rose Hanbury nega rumores de caso com príncipe William após sumiço de Kate

Em meios aos rumores envolvendo Rose Hanbury e príncipe William, os advogados da Marquesa de Cholmondeley negaram seu envolvimento no sumiço de Kate

Ao que tudo indica, Rose Hanbury não quer se envolver na narrativa de Kate Middleton. Hanbury teria negado os rumores de que a ausência pública da princesa de Gales se deve a um caso com o príncipe William.

"Os rumores são completamente falsos", disseram os advogados de Hanbury ao Business Insider no último sábado, 16.

O boato retornou à mídia quando, no episódio lançado no dia 12 de março do The Late Show, o apresentador Stephen Colbert afirmou: "Tenho medo de ter algumas notícias preocupantes sobre a família real da Inglaterra". "Os detetives da internet estão adivinhando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao marido e ao futuro rei da Inglaterra, William, tendo um caso.", continuou.

No mesmo episódio, Colbert salientou que estava "pronto para derramar o chá" sobre a suposta infidelidade. "Acho que todos nós sabemos quem é a suposta outra mulher, diga comigo, a Marquesa de Cholmondeley", disse ele, referindo-se à Hanbury. "Agora há rumores de um caso entre William e [Hanbury] desde 2019. De acordo com os tabloides, na época, quando Kate supostamente o confrontou sobre isso, ele 'riu, dizendo que não havia nada nisso'. Ah, sempre uma boa resposta quando sua esposa te acusa de traição".

Rose Hanbury está diretamente ligada à família real há alguns anos, inclusive participando do casamento de William e Kate, em 2011, e do velório do príncipe Philip, em 2021. Os rumores de que ela e William estavam tendo um caso surgiram em 2019, quando diversos veículos relataram que Kate e Hanbury se desentenderam por causa da suposta infidelidade.

"Kate acha os rumores dolorosos, obviamente, e odeia a ideia de que um dia seus filhos poderão ler sobre eles online", disse uma fonte à Us Weekly em 2019, fazendo referência a seus três filhos com William - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

"Isso obrigou ela e William a se sentarem e examinarem seu relacionamento, o que eles perceberam que deveriam ter feito com mais frequência", acrescentou a mesma fonte.

Os rumores do caso voltaram à tona devido o processo de recuperação de Kate após realizar uma cirurgia abdominal em janeiro. Seu misterioso sumiço levou os internautas a criarem diversas especulações sobre o que estaria acontecendo com a princesa de Gales.

O Palácio de Kensington ainda não se pronunciou sobre os rumores envolvendo os nomes de Rose Hanbury e príncipe William.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Quem é Rose Hanbury?

Enquanto Kate Middleton ainda não aparece, as teorias da conspiração e rumores em torno da princesa de Gales só aumentam. Um desses boatos que têm ganhado força é de que o príncipe William teria uma amante e ela seria Rose Hanbury.

O rumor, no entanto, não é uma novidade, mas voltou a tomar atenção da mídia depois que Stephen Colbert surpreendeu ao comentar sobre os rumores envolvendo a vida pessoal do príncipe William no seu programa, The Late Show. Rose Hanbury é uma aristocrata britânica conhecida por seu título formal, a Marquesa de Cholmondeley.

Agora a moça está novamente em foco, já que alguns internautas teorizam que o motivo do sumiço de Kate Middleton é devido que a duquesa descobriu a traição de William. Alguns, inclusive, dizem que Rose estaria grávida do Príncipe.

Rose é casada com David Rocksavage, diretor de cinema e 7º Marquês de Cholmondeley, que é proprietário da propriedade Houghton Hall em Norfolk, Inglaterra, e tem 62 anos. Eles se conheceram em 2003, durante férias na Itália, e possuem três filhos. Rose e David moram em Norfolk, onde Príncipe William e Kate Middleton possuem uma casa de férias.

A mídia começou a falar sobre Rose em 2019, quando fontes anônimas disseram aos tabloides britânicos que ela e William teriam um caso. Inclusive, ela e Kate eram amigas pessoais, mas a amizade esfriou após os rumores do affair.

O primeiro boato da suposta traição de William surgiu em 2019, em fevereiro de 2023 eles voltaram à tona, já que revista portuguesa Flash! publicou que o futuro herdeiro do trono teria passado o Valentine's Day ao lado da amante.

A relação na realeza britânica teria ficado ainda mais estremecida para Kate depois que o sogro, o rei Charles III, teria permitido inserir novamente Rose no convívio da família real britânica novamente. Segundo o site Daily Mail, Charles III decidiu até escalar para o cargo de Lord-in-waiting ninguém menos que David, o marido de Rose. "Eles estão voltando ao coração da corte real", disse o tabloide na época.