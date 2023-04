Harry fez várias ligações para Charles para acertar planos da coroação

Segundo insiders, príncipe Harry estaria correndo atrás do pai e demonstrando disposição para se reconciliar com ele antes da coroação

O príncipe Harry (38) estaria "desesperado" para ir à coroação do pai, o rei Charles III (74) e até teria feito várias ligações ao monarca para discutir seus planos. É isso o que dizem fontes palacianas ao jornal britânico The Sun nesta semana, segundo as fontes o duque de Sussex ligou para Charles inúmeras vezes; mas o rei tem estado tão ocupado com os preparativos do seu grande dia que só atendeu o filho uma vez.

Apesar das críticas que fez à família real britânica em entrevistas à imprensa americana no começo do ano e no livro de memórias 'O Que Sobra': "Harry estava desesperado para voltar para a coroação e passar um tempo de qualidade com sua família”, afirmou um dos contatos.

O duque, inclusive, teria telefonado para o pai em busca de uma "conversa de coração aberto" antes de aceitar o convite para o evento de 6 de maio. Com isso, membros da realeza acreditam que há “uma vontade de se reconciliar de ambos os lados”.

Charles teria ficado "feliz" com a ida de Harry à coroação, e também foi "compreensivo" com a decisão que Meghan Markle (41) tomou de ficar nos Estados Unidos enquanto o marido parte à Europa.

Príncipe Harry tenta beijar Meghan Markle e ela recusa

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex Meghan Markle foram vistos assistindo aos playoffs da NBA, a liga de basquete norte-americana, em Los Angeles, vivendo um momento de descontração. No entanto, a ex-atriz não se sentiu confortável para beijar o marido quando apareceu no telão da partida.

Na famosa 'Kiss Cam', ou câmera do beijo, surgiram os rostos famosos dos membros da realeza e seguindo o roteiro de quem aparece no telão, Harry tentou beijá-la, mas ela riu, se esquivou e colocou a mão no braço do marido. A conta da NBA chegou a publicar o vídeo do flagra em suas redes sociais. Apesar da esquiva, em muitos momentos a duquesa sorriu e comemorou os pontos da partida, assim como Harry.