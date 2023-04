Vídeo: em jogo da NBA, Príncipe Harry tenta beijar Meghan Markle e ela recusa

Príncipe Harry e Meghan Markle foram filmados na famosa 'câmera do beijo', mas a duquesa se negou a beijá-lo

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex Meghan Markle foram vistos assistindo aos playoffs da NBA, a liga de basquete norte-americana, em Los Angeles, vivendo um momento de descontração. No entanto, a ex-atriz não se sentiu confortável para beijar o marido quando apareceu no telão da partida.

Na famosa 'Kiss Cam', ou câmera do beijo, surgiram os rostos famosos dos membros da realeza e seguindo o roteiro de quem aparece no telão, Harry tentou beijá-la, mas ela riu, se esquivou e colocou a mão no braço do marido. A conta da NBA chegou a publicar o vídeo do flagra em suas redes sociais. Apesar da esquiva, em muitos momentos a duquesa sorriu e comemorou os pontos da partia, assim como Harry.

Não se sabe o motivo da fugidinha da duquesa, mas jornalistas especializados em cobrir a família dizem há tempos que os dois estão em crise no casamento, no entanto, não há confirmação por parte da dupla.

Além do casal, estavam presentes no jogo dos Los Angeles Lakers contra o Memphis Grizzlies o ator Adam Sandler e a empresária Kim Kardashian.

Vale lembrar que em outro momento,Kate Middleton e o príncipe Williamforam flagrados por essa mesma câmera e somente sorriram, sem fazer nenhum tipo de contato romântico.

Veja vídeo do momento: