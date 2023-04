Príncipe William e Kate Middleton estão aliviados por Meghan Markle não ir à coroação de rei Charles III

A coroação de Rei Charles III está cada vez mais próxima e especulações sobre o clima entre Harry e o resto da família continuam circulando

Com o dia da coroação do rei Charles III (74) cada vez mais próxima e segundo fontes, príncipe William (41) e Kate Middleton (41) estariam aliviados por sua cunhada, a duquesa Meghan Markle (38), ter decidido não ir ao evento.

É isso que afirma a escritora e jornalista Eloise Parker, correspondente sobre a família real britânica. Em entrevista ao site Entertainment Tonight, ela explicou: "Acho que haverá algum alívio de William e Kate por Meghan não comparecer à coroação. Simplesmente porque menos ênfase será dada a eles; a quem está olhando para onde, a quem está lendo os lábios, àquilo que está acontecendo entre eles".

Parker ainda disse que, apesar do público ter uma expectativa muito grande de parte do público de quem acompanhará a coroação, seria pouco provável que Kate e Meghan tivessem uma briga aos olhos de todo mundo depois de príncipe Harry (38) revelar animosidades entre a esposa e a cunhada:

"Há um grande interesse nesses relacionamentos e a verdade é que nunca veremos um momento [como o do reality show] 'Real Housewives' entre essas mulheres", ela apontou. "Tudo será mantido em segredo. E acho que, para Kate, o fato de Meghan não comparecer ao evento ajuda a manter as coisas assim."

Nesta quarta-feira, 12, o Palácio de Buckingham confirmou apenas a presença do príncipe Harry na cerimônia de Charles, que será realizada em Londres, em 6 de maio. Segundo uma fonte do site Page Six, Meghan ficará nos Estados Unidos porque o dia da coroação é o mesmo do aniversário do filho de três anos dela e de Harry, o príncipe Archie. Portanto, ela ficará com o garoto e sua irmã caçula, a princesa Lilibet, na Califórnia.

Segundo fontes próximas à família real e a organização do evento, Charles estaria fazendo de tudo para manter seus filhos separados durante o evento. O rei estaria com medo de que uma desavença entre os irmãos diante das câmeras poderia ofuscar sua coroação.