Especialista na realeza diz que Rei Charles quer manter Harry e William longe um do outro em coroação para evitar conflitos

Monarquia gostaria de “preservar sua dignidade” em meio a briga de Harry com a família real britânica

Apesar do príncipe Harry (38) e a duquesa MeghanMarkle (41) ainda não tenham confirmado sua presença na coroação do rei Charles III (74) que acontece dia 6 de maio, o monarca já está antecipando todos os cuidados que envolvem a possível ida do casal ao Reino Unido.

Principalmente os detalhes do reencontro do duque de Sussex com o irmão mais velho, o príncipe William (41), que estão com o relacionamento abalado há anos. Pelo menos é isso o que diz RichardFitzwilliams, um dos mais famosos comentaristas sobre a realeza britânica na imprensa anglófona.

Consultado pela revista inglesa OK!, o especialista sugeriu que Harry e William devem ser separados na cerimônia propositalmente, evitando o climão entre eles. “Isso será organizado de forma a proteger a dignidade de uma ocasião com profundo significado religioso", disse Fitzwilliams. “Os britânicos são excepcionalmente bons em orquestrar e organizar eventos cerimoniais, e isso será refletido."

O comentarista acrescentou que o príncipe de Gales e sua esposa, a princesa Kate Middleton (41), "serão parte importante da cerimônia", com William – o herdeiro aparente do trono – fazendo uma homenagem a Charles. “Não há dúvida de que William e Catherine terão um papel fundamental”, afirmou.

Por outro lado, Meghan e Harry "não serão uma grande parte" da coroação, acredita Fitzwilliams. "Eles têm sido muito críticos com a família real", destacou. "O interesse não será focado neles."

Um insider palaciano também afirmou ao MailOnline que a monarquia já teria um "plano B" para o caso de Harry e Meghan recusarem o convite. "Duas versões dos planos [para a coroação] estão sendo elaboradas. Uma inclui Harry e Meghan e a outra, não", afirmou a fonte. "Os horários são todos aproximados nesta fase, mas eles estão trabalhando em um cronograma agora.”

Rei Charles III está morrendo de medo de retaliar Harry e Meghan após humilhação da família real

Faltando pouco mais de um mês para sua coroação, uma das grandes preocupações do rei CharlesIII é como lidar com seu filho caçula, o príncipe Harry, e a nora Meghan Markle. O monarca, que estaria muito preocupado como sua imagem ficará marcada na história.