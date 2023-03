Rei Charles III está morrendo de medo de retaliar Harry e Meghan após humilhação da família real

Segundo especialista, rei Charles III está se sentindo “vulnerável” antes de sua coroação que está cada vez mais próxima

Faltando pouco mais de um mês para sua coroação, uma das grandes preocupações do rei CharlesIII (74) é como lidar com seu filho caçula, o príncipe Harry (38), e a nora Meghan Markle (41). O monarca, que estaria muito preocupado com a imagem que deixará na História, teme dar um passo em falso com o casal e acabar trazendo ainda mais "humilhação" para a família real britânica. Pelo menos é isso o que aponta Tom Bower, um dos mais famosos jornalistas e biógrafos do Reino Unido.

O autor de 'Rebel Prince' – livro sobre as tentativas de Charles para retomar sua popularidade após separar-se da princesa Diana (1961-1997) em 1992 – escreveu num artigo para o jornal The Sun que o monarca "teme que o menor contratempo possa ofuscar seu reinado".

Para Bower, o governante falhou em posar como um "símbolo de estabilidade para o país" e, ao contrário da rainha Elizabeth II, não soube esconder seus verdadeiros sentimentos ao longo dos anos. Assim, atualmente, o rei saberia que sua imagem pública não é tão forte como a da mãe. "Não surpreendentemente, Charles odeia as referências frequentes à infelicidade de Diana, seu adultério com [a rainha] Camilla e, agora, a guerra iminente com seu filho, o príncipe Harry", disse o escritor.

O jornalista destacou que, desde que se mudaram do Reino Unido para os Estados Unidos em 2020, "Meghan e Harry humilharam o rei e a família real" – isso porque o casal fez uma série de comentários críticos à família real britânica e a funcionários da realeza em entrevistas à imprensa americana e nos documentários 'A Minha Faceta Invisível' e 'Harry & Meghan'.

"Paralisado pelo medo e pela indecisão, Charles falhou em suprimir o vitríolo vil dos Sussex", considerou Bower. "Ao calcular se deve permitir que os Sussex compareçam à sua coroação, Charles voltou à sua postura familiar – hesitante, preocupado com sua imagem. Em vez de dizer abertamente a Harry que seus insultos grosseiros a Camilla e a William e a Kate o impedem de entrar na Abadia de Westminster, Charles está prevaricando e esquecendo que a coroação não é um assunto de família – é o evento mais importante na vida de um monarca."

Até o momento, não se sabe se Harry e Meghan marcarão presença na coroação do rei Charles III, que será realizada no dia 6 de maio.