Harry e Meghan são proibidos de fazer caridade pelo governo dos EUA; entenda

Que situação! Harry e Meghan enfrentam restrição do governo americano e são proibidos de fazer caridade por motivo surpreendente

O Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle estariam enfrentando uma situação um tanto quanto inusitada com o governo dos Estados Unidos. Além das polêmicas constantes com a realeza britânica, eles estariam passando por um perrengue com as autoridades americanas e teriam sido proibidos de realizar atividades de caridade no país.

O motivo? Segundo a NBC News, a Archewell, entidade filantrópica sem fins lucrativos fundada pelo casal real, estaria inadimplente e com algumas pendências. Além disso, a sociedade também teria sido considerada como "delinquente" em uma carta enviada para Harry e Meghan pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

Isso porque a fundação estaria devendo explicações sobre atrasos nos pagamentos e também acumulando dívidas ocasinadas por multas. Por isso, a empresa foi proibida de angariar fundos e exercer atividades no país. Consequentemente, Harry e Meghan não podem promover novas ações de caridade através da fundação.

“Uma organização listada como delinquente e em situação irregular não está em posição de se envolver em condutas, quaisquer que sejam, para solicitação de doações para fundo de caridade”, disse o documento assinado pelo procurador-geral, que exige a regularização da empresa para que ela possa voltar a atuar em solo americano.

Vale lembrar que na semana passada, Harry e Meghan estavam em atividade e os dois apareceram em seu primeiro compromisso oficial após anos de sua saída da realeza para participar de uma ação na Nigéria, através da entidade filantrópica. De acordo com a revista People, o casal estava no país a convite do Chefe do Estado-Maior da Defesa.

Durante a visita, eles estiveram em uma escola local para uma cúpula inaugural de saúde mental, onde Harry se encontrou com militares feridos em um hospital das forças armadas. Em sua visita à Lightway Academy, o duque e a duquesa de Sussex discutiram sobre saúde mental em um evento apoiado justamente pela Fundação Archewell.

Sozinho, príncipe Harry participa de serviço em catedral de Londres

Antes de sua chegada na Nigéria, príncipe Harry esteve de volta ao Reino Unido. No último dia 8, o duque de Sussex retornou à Londres para participar do serviço de ação de graças na Catedral de St Paul, onde será celebrado os 10 anos dos Jogos Invictus, criado por ele mesmo enquanto ainda fazia parte da realeza britânica.

O marido de Meghan Markle chegou sozinha à catedral, uma vez que sua esposa decidiu ficar com os filhos do casal na Califórnia, nos Estados Unidos, onde eles moram há alguns anos. Harry também não contará com a presença de outros membros da família real, uma vez que ele está afastado da realeza desde que abriu mão de seu título real.