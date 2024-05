Em seu primeiro compromisso oficial em anos, Príncipe Harry e Meghan Markle viajam à Nigéria e falam sobre saúde mental em evento de escola local

Após breve passagem pelo Reino Unido, príncipe Harry embarcou em uma nova viagem, desta vez ao lado de sua esposa, Meghan Markle. Nesta sexta-feira, 10, os dois apareceram em seu primeiro compromisso oficial após anos de sua saída da realeza para participar de uma ação na Nigéria.

De acordo com a revista People, o casal está no país a convite do Chefe do Estado-Maior da Defesa, a mais alta patente. Com isso, eles visitaram uma escola local para uma cúpula inaugural de saúde mental e Harry se encontrou com militares feridos em um hospital das forças armadas.

Em sua visita à Lightway Academy, o duque e duquesa de Sussex falaram sobre saúde mental em evento apoiado por sua Fundação Archewell. "Muitas pessoas não querem falar sobre isso porque é invisível. É algo em nossa mente que não podemos ver. Não é como uma perna quebrada, não é como um pulso quebrado", disse Harry em seu discurso.

"Cada pessoa nesta sala, a mais jovem, a mais velha, cada pessoa tem saúde mental. Portanto, você tem que cuidar de si mesmo para ser capaz de cuidar de outras pessoas", continuou o caçula de rei Charles III

Meghan Markle ainda acrescentou no discurso de seu marido e pediu para que os alunos não sofressem em silêncio caso estiverem passando por uma situação difícil. "Apenas certifique-se de que você está cuidando de si mesmos e isso começa com sua saúde mental falando sobre o que está por vir”, discursou a ex-atriz.

O casal irá permanecer no país ao longo de todo fim de semana, com eventos programados para todos os dias. No sábado, eles irão participar de uma homenagem às famílias dos militares feridos em guerra. Meghan também será co-anfitriã do evento 'Mulheres na Liderança'. Já no domingo, eles irão prestigiar um jogo de basquete com os 'Giants of Africa'.

Sozinho, príncipe Harry participa de serviço em catedral de Londres

Antes de sua chegada na Nigéria, príncipe Harry esteve de volta ao Reino Unido. No último dia 8, o duque de Sussex retornou à Londres para participar do serviço de ação de graças na Catedral de St Paul, onde será celebrado os 10 anos dos Jogos Invictus, criado por ele mesmo enquanto ainda fazia parte da realeza britânica.

O marido de Meghan Markle chegou sozinha à catedral, uma vez que sua esposa decidiu ficar com os filhos do casal na Califórnia, nos Estados Unidos, onde eles moram há alguns anos. Harry também não contará com a presença de outros membros da família real, uma vez que ele está afastado da realeza desde que abriu mão de seu título real.

Na ocasião, Harry apareceu com um sorrisão no rosto e acenou para aqueles que vieram prestigiar sua chegada em Londres. De bom humor, ele entrou na catedral acompanhado do padre que irá celebrar o serviço.

