Harry e Meghan Markle se pronunciam após serem acusados de exagerar relatos sobre perseguição

O príncipe e a ex-atriz, Meghan Markle se pronunciaram sobre o caso através da porta-voz

O príncipe Harry (38) e a atriz Meghan Markle (41) se manifestaram após o jornal The New York Times levantar rumores de que o casal teria exagerado nos detalhes da perseguição que sofreram por um grupo de paparazzi na semana passada.

Por meio da porta-voz do casal, Ashley Hansen, o duque e a duquesa de Sussex declararam que a perseguição não foi inventada, nem dramatizada e que a narrativa especulada é “abominável”.

O The New York Times apurou a história do casal, que declarou ter quase sofrido múltiplas colisões durante perseguição na última terça-feira, 16. Porém, concluiu que houve um aumento da história a fim de conseguir a simpatia do público.

Além disso, a polícia de Nova York, o prefeito da cidade e um motorista que levou brevemente o casal em seu táxi minimizaram o perigo e a duração da suposta perseguição.

O taxista Sukhcharn Singh contou que foi chamado para buscar Harry, Meghan e a mãe dela na frente de uma delegacia de polícia e ficou com os três e um segurança dentro do seu carro por cerca de 10 minutos durante a perseguição. Ele contou que pegou a família por volta das 23h e percebeu que estavam sendo seguidos por fotógrafos.

“Eles continuaram nos seguindo e estavam chegando ao lado do carro. Eles tiraram fotos quando paramos e estavam nos filmando”, disse ele. Então, ele contou que o segurança da família pediu para ele deixá-los em uma delegacia próxima porque estava preocupado com a atitude dos fotógrafos. Porém, ele deu a sua opinião sobre o ocorrido. “Acho que não chamaria isso de perseguição. Nunca senti que estava em perigo. Não era como uma perseguição de carro em um filme. Eles estavam quietos e pareciam assustados, mas é Nova York, é seguro”, disse o motorista.

Príncipe Harry nega afirmação estranha sobre seu casamento

Esse não foi o único rumor que o duque teve que esclarecer recentemente. Após um rumor ter sido publicado no jornal The Sun no sábado, 20, de que príncipe teria um espaço próprio "em uma importante rede de hotéis" em Montecito, na Califórnia, para dar um tempo da esposa, Harry se pronunciou a respeito negando o rumor.