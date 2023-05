Príncipe Harry nega afirmação estranha sobre seu casamento

O príncipe Harry foi acusado de ter um quarto de hotel reservado para as ocasiões em que ele quer "fugir" da esposa

Após um rumor ter sido publicado no jornal The Sun no sábado, 20, de que príncipe Harry (38 )teria um espaço próprio "em uma importante rede de hotéis" em Montecito, na Califórnia para dar um tempo da esposa, Meghan Markle (41)

"Ele ocasionalmente fica lá sem Meghan", dizem as fontes, acrescenta o veículo britânico. Harry e a duquesa de Sussex moram numa mansão de £ 12 milhões (R$ 74,6 milhões) localizada na mesma região.

Insiders relataram que o duque é membro do exclusivo San Vicente Bungalows, um clube privado de Los Angeles que ele consideraria como "seu lugar de refúgio". Com uma política de privacidade rígida, o local proíbe convidados de discutir o que testemunharem por lá e também baniu todas as fotos – quem entra no clube é obrigado a colar um adesivo na câmera de seu celular, inclusive.

No entanto, quando procurado pelo site americano Page Six, um porta-voz do casal negou esses relatos. "Não é verdade", afirmou, sem elaborar mais na resposta. Os rumores vêm em meio ao aniversário de casamento de Harry e Meghan, que trocaram alianças no Reino Unido em 19 de maio de 2018.

O filho do rei Charles III e a ex-atriz de 'Suits' se mudaram para a Califórnia em 2020, quando renunciaram a seus papéis como membros seniores da família real britânica. Eles moram em Montecito com o filho Archie, de quatro anos, e a filha Lilibet Diana, de um.

Princípe Harry falou sobre a perseguição com seus amigos

Na semana passada o casal roubou os holofotes do mundo todo. O casal alega ter se envolvido em uma perseguição de carro que durou mais de duas horas tentando fugir de paparazzis em Nova York.

Príncipe Harry teria dito para amigos que esta perseguição foi o mais próximo que já sentiu da morte de sua mãe, Princesa Diana. Em 1997, a Princesa Diana e seu então namorado Dodi Al-Fayed morreram após terem seu carro perseguidos por paparazzis em Paris.