Fonte da realeza revela que príncipe Harry não conversa com Kate Middleton sem autorização de Meghan Markle

Após notícia que Kate fazia ligações secretas ao cunhado fonte afirma: 'Harry não falaria com a Kate em privado, sem o aval da Meghan'

O príncipe Harry não conversa com Kate Middleton sem a autorização de sua esposa, Meghan Markle. O pedido da ex-atriz foi revelado pela analista Kinsey Schofield, especialista nas dinâmicas da Família Real Britânica, no podcast ‘To Di for Daily’.

Schofield expôs a regra estabelecida por Markle para o marido em reação ao boato recente de que Middleton estaria fazendo “ligações secretas na calada da noite” para Harry, tendo em vista uma possível reaproximação dele com o irmão mais velho. Ela também disse que Middleton não toparia falar com Harry, devido às suas mágoas com Markle.

O rumor afirmava que Kate entrou em contato com o duque de Sussex "para dizer a ele para manter a cabeça erguida e não se preocupar muito com esses contratempos temporários”. Um desses contratempos passageiros seria a retirada de seu título de "Sua Alteza Real" no site oficial da realeza.

“O Harry não falaria com a Kate em privado, sem o aval da Meghan”, disse a analista da realeza. “Muitas das mágoas do William em relação ao Harry giram em torno das falas dele e da Markle na entrevista para a Oprah [em março de 2021] e do livro de memórias dele - ‘O que Sobra’, publicado em janeiro de 2023”.

“A Kate é muito respeitosa em relação aos sentimentos do Príncipe William e jamais agiria pelas costas dele”, disse Schofield.

Na entrevista polêmica de Harry e Markle a Winfrey, eles fizeram uma acusação de racismo contra um membro não revelado da realeza. A atriz também acusou Middleton de tê-la feito chorar durante seus preparativos para o casamento com Harry. A atriz também disse que, após o entrevero, recebeu um pedido de desculpas da esposa de William.

Fonte diz que Kate Middleton jamais vai perdoar Meghan Markle

Uma fonte ligada à esposa do príncipe William contou à revista britânica OK! Magazine, que Kate Middleton jamais vai perdoar a atriz e duquesa Meghan Markle por aquela que ela considera ser a “traição definitiva” da esposa do príncipe Harry.

A fonte ainda diz que o futuro rei da Inglaterra ainda alimenta o sonho de retomar sua amizade com o irmão, mas a esposa dele está intransigente em relação a Markle: “A Kate estabeleceu seus limites e não vai mudar de ideia”, revela a fonte.