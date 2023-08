Kate Middleton faz 'ligações secretas’ durante a noite para Harry; descubra o motivo

Segundo fontes, Kate Middleton estaria tentando mostrar ao cunhado que ainda há espaço para ele na família

De acordo com o semanário Closer, Kate Middleton está se esforçando para selar um acordo de paz e reaproximar o marido, o príncipe William, do irmão Harry. A princesa de Gales inclusive teria feito uma "ligação secreta na calada da noite" para o cunhado , prestando apoio e demonstrando boa vontade para uma convivência pacífica da família.

De acordo com a publicação, Kate entrou em contato com o duque de Sussex "para dizer a ele para manter a cabeça erguida e não se preocupar muito com esses contratempos temporários”. Um desses contratempos passageiros seria a retirada de seu título de "Sua Alteza Real" no site oficial da realeza.

A fonte que mencionou as ações da princesa também afirmou que a relação entre Kate e Harry nunca ficou estremecida esse tempo todo, apesar da situação turbulenta do marido de Meghan Markle com o resto da família.

"Ela sente muito por ele agora", continuou a fonte. “Vê-lo passar por todos esses contratempos é muito difícil de testemunhar e isso mexe com o coração dela – especialmente porque o julgamento dele está ocorrendo tão perto de sua casa”, prosseguiu.

Porém, apesar dos esforços de Kate em promover a paz, a fonte afirmou que isso não significa que o futuro rei da Inglaterra, William, compartilhe das mesmas intenções da esposa: “É obviamente uma situação extremamente sensível e delicada entre muitos dos outros membros da realeza e especialmente William, que deixou muito claro que ainda não está pronto para se sentar com Harry para negociações de paz ou qualquer tipo de diálogo aberto", explicou.

“Mas Kate quer manter essas linhas de comunicação abertas e abrir caminho para uma paz de longo prazo com toda a família – William incluído – no futuro”, concluiu.

Fonte próxima diz que Kate Middleton jamais vai perdoar Meghan Markle

Uma fonte ligada à esposa do príncipe William contou à revista britânica OK! Magazine, que Kate Middleton jamais vai perdoar a atriz e duquesa Meghan Markle por aquela que ela considera ser a “traição definitiva” da esposa do príncipe Harry.

A fonte ainda diz que o futuro rei da Inglaterra ainda alimenta o sonho de retomar sua amizade com o irmão, mas a esposa dele está intransigente em relação a Markle: “A Kate estabeleceu seus limites e não vai mudar de ideia”, revela a fonte.