Fonte próxima da Família Real diz que Kate Middleton jamais vai perdoar Meghan Markle

'Ela estabeleceu seus limites e não vai mudar de ideia', disse contato ligado à Kate Middleton

Uma fonte ligada à esposa do príncipe William contou à revista britânica OK! Magazine, que Kate Middleton jamais vai perdoar a atriz e duquesa Meghan Markle por aquela que ela considera ser a “traição definitiva” da esposa do príncipe Harry.

A fonte ainda diz que o futuro rei da Inglaterra ainda alimenta o sonho de retomar sua amizade com o irmão, mas a esposa dele está intransigente em relação a Markle: “A Kate estabeleceu seus limites e não vai mudar de ideia”, revela a fonte.

Segundo o contato, a “traição definitiva” de Markle teriam sido as declarações da ex-atriz em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, concedida por ela e o marido em março de 2021. A conversa ocorreu pouco mais de um ano após a renúncia do casal às suas funções na realeza, em janeiro de 2021.

A entrevista ficou marcada por uma acusação de racismo do casal contra um membro não revelado da realeza. Durante a entrevista, Markle também acusou Middleton de tê-la feito chorar durante seus preparativos para o casamento com Harry. A atriz também disse que, após o entrevero, recebeu um pedido de desculpas da esposa de William.

“O William gostaria de fazer as pazes com o Harry. Mas a Kate sente que o Harry, principalmente a Meghan, já passaram dos limites em seus ataques à Família Real, sendo que eles podem aumentar o estrago caso um dia voltem. Quando o William falou para a Kate que gostaria de se acertar com o Harry ela ficou revoltada e os dois acabaram brigando. Ela jamais vai perdoar a Meghan”.

Vídeo de Kate Middleton ressurge nas redes sociais e recebe milhões de visualizações

Nesta semana, um vídeo de Kate Middleton voltou a circular nas redes sociais. Um vídeo da esposa de Príncipe William na plataforma TikTok recebeu, de acordo com a revista americana People, cerca de 3 milhões de visualizações. O clipe ainda possui cerca de 124 mil curtidas, 1800 comentários e 3 mil pessoas que salvaram.

O que surpreendeu os espectadores e fez com que o vídeo chamasse a atenção é o cuidado de Kate com o protocolo real.