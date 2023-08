Vídeo de Kate Middleton ressurge nas redes sociais e recebe milhões de visualizações

Um vídeo da Princesa de Gales Kate Middleton ao lado da Princesa Anne em um evento voltou a circular nas redes sociais e atingiu milhões de visualizações

Nesta semana, um vídeo de Kate Middleton voltou a circular nas redes sociais. Um vídeo da esposa de Príncipe William na plataforma TikTok recebeu, de acordo com a revista americana People, cerca de 3 milhões de visualizações. O clipe ainda possui cerca de 124 mil curtidas, 1800 comentários e 3 mil pessoas que salvaram.

O vídeo é do encontro entre a atual Princesa de Gales e a Princesa Anne, filha da Rainha Elizabeth II. O encontro das duas aconteceu em abril de 2022, antes do falecimento da Rainha, em setembro de 2022, e quando Kate ainda detinha do título de Duquesa de Cambridge.

A dupla real foi visitar o The Royal College Of Midwifes (uma instituição de parteiras do Reino Unido) e Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas. Enquanto a Princesa Anne é patrona da primeira instituição, Kate é patrona da segunda, por isso as duas foram juntas na saída real.

O que surpreendeu os espectadores e fez com que o vídeo chamasse a atenção é o cuidado de Kate com o protocolo real. Quando o carro chega, Kate saí primeiro e fica ao lado do carro esperando a Princesa sair. Isso porque, a Duquesa se posicionou durante todo o passeio sempre alguns passos atrás de Anne.

Na saída do evento, o mesmo aconteceu, na hora de cumprimentar admiradores e receber flores, a Princesa Anne sempre ficou à frente e Kate se posicionava a alguns passos atrás. Curiosamente, esta foi a primeira saída em conjunto das duas.

Porém, existem razões por trás de tanta cortesia. De acordo com o site “Debrett’s” que mostra a hierarquia da família real, existe um fato peculiar que se aplica tanto para Kate Middleton quanto para Meghan Markle.

Quando Kate está acompanhada do marido, o Príncipe William, ela estará hierarquicamente acima das Princesas de sangue da família real como Anne, e as Princesas Eugenie e Beatrice. Porém, quando Kate está desacompanhada do marido, as Princesas ficam acima dela na hierarquia. O mesmo vale para Meghan e seu marido Príncipe Harry.

Confira o vídeo!

Novos papéis!

Recentemente, Kate Middleton ganhou novos papéis na Família Real Britânica! A Princesa da Gales agora é comodoro-em-chefe do Braço Aéreo da Frota, função que fora abandonada pelo PríncipeAndrew em 2022, irmão do rei, após se envolver em uma acusação de agressão sexual.

Quem também recebeu novos papéis foi o Príncipe William. Ele agora assume o comando da antiga unidade do Exército de seu irmão, Harry, como coronel-em-chefe do Corpo Aéreo do Exército.