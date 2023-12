Descubra tradição real que separa William e Kate Middleton no Natal

A tradição da família real mantém William e Kate separados em seus compromissos obrigatórios da agenda real a parte da manhã inteira; descubra

Que a realeza tem uma rotina lotada de ritos e etiqueta, não é novidade, porém algumas dessas regras de rotina chegam até a causar estranhamento por parte dos cidadãos normais sem costumes nenhum a respeito das tradições dos monarcas.

Isso porque até no natal a realeza tem uma folga. O dia 25 de dezembro começa lotado de protocolos reais para William e Kate Middleton. A rotina da manhã já se inicia separadamente: a Princesa de Gales toma seu café da manhã sozinha, apartada do marido, que come a primeira refeição rodeado de outros homens da nobreza, na sala de jantar do Palácio, duas horas antes de se dirigirem à missa, na Igreja de Santa Madalena.

O casal só é reunido novamente na hora do almoço, depois de comparecerem à outra cerimônia religiosa, realizada às 11h. O detalhe curioso sobre tudo isso, inclusive, é que este protocolo não é seguido apenas pelo Príncipe e a Princesa. Absolutamente todos os casais da nobreza passam pela mesma rotina no dia 25 de dezembro.

As informações são do ex-chefe real, Darren McGrady, que trabalhou por 15 anos para a Rainha Elizabeth II como chefe particular. Ele revelou ao jornal britânico Daily Mail, ainda em 2017, que os cafés da manhã de William e os homens, em comparação ao Kate e as outras mulheres são bem contrastantes: enquanto Kate e suas convidadas se deliciam com uma refeição leve, repleta de frutas e torradas, William tem à disposição algo mais robusto: ovos, bacon, cogumelos e peixe.

Apesar do protocolo ser obrigatório, não se pode dizer muito claramente se o casal realmente segue os ritos natalinos ou abdica da regra para viver uma manhã mais rotineira. Na verdade, não há nem uma resposta clara a respeito das origens ou motivos para essa formalidade seja tão necessária.

E mesmo que os protocolos sejam muitos, a tarde de natal no Palácio é até que bem ordinariamente comum: na hora do chá a família toda se reúne para realizar a troca de presentes. Cartões de natal também fazem parte das comemorações: são enviados para parentes, amigos e até oficiais de governo.

