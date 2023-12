Saiba como príncipe William e Kate Middleton realmente se conheceram

Relembre como foi o início da história de amor do príncipe William com Kate Middleton e saiba o que é verdade em relação ao que é mostrado na série The Crown

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton construíram uma linda família e se conhecem há muitos anos. Agora, o romance deles foi retratado na sexta temporada da série The Crown, da Netflix, que conta a história da família real britânica durante o reinado da rainha Elizabeth II. Porém, nem tudo o que foi retratado na série é verdade. Saiba como realmente os dois se conheceram:

De acordo com o site da revista People, o príncipe William e Kate Middleton se conheceram quando eram calouros na Universidade de St. Andrews, na Escócia, no ano de 2001. Na época do noivado, ela confessou que ficou muito tímida ao encontrar o príncipe pessoalmente na faculdade e ele reparou no quanto ela ficou vermelha naquela ocasião. Rapidamente, eles se tornaram amigos muito próximos antes de iniciarem o namoro. Porém, a biógrafa Katie Nicholl revelou que os dois se viram pela primeira vez ainda durante a escola, quando foram apresentados no sexto ano por meio de amigos em comum na década de 1990.

Assim, o suposto encontro deles durante as compras de Natal, que foi relatado na série The Crown, foi apenas uma liberdade poética da produção. Inclusive, Kate não pendurava fotos de William na parede do seu quarto durante a adolescência, como foi exibido na série.

Outro ponto da história de William e Kate é que eles ficaram um ano longe dos estudos entre o ensino médio e o início da faculdade. Ele foi fazer um treinamento com a Guarda Galesa no Chile e na África. Por sua vez, ela fez trabalho voluntário no Chile, foi estudar no Instituto Britânico e fez parte de uma equipe de remo.

Antes de iniciarem o namoro, William e Kate viveram outros relacionamentos no início da faculdade. Ele namorou com Carley Massey-Birch no primeiro semestre do curso. E ela namorou com Rupert Finch. Então, William e Kate transformaram a amizade em namoro em 2002 após ele assistir a um desfile dela. Na época, Kate foi chamado para desfilar os looks de uma amiga em um evento e William se sentou na primeira fileira. Os observadores daquela época informaram que ele ficou encantado ao vê-la desfilando com um vestido com transparência e o romance começou logo depois.

O romance deles engatou de verdade e eles estão juntos até hoje. O noivado aconteceu em 16 de novembro de 2010 com o anúncio oficial da Clarence House. Eles se casaram em 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, em uma cerimônia transmitida para todo o mundo. A lua de mel deles aconteceu na ilha de Anglesey, no País de Gales, e também em Seychelles.

Hoje em dia, eles são pais de três crianças: George, Charlotte e Louis.

O cartão de Natal de William e Kate

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton já escolheram qual é a foto da família para o cartão de Natal deste ano. Neste sábado, 9, eles compartilharam a foto encantadora no perfil deles no Instagram e encantaram os admiradores da família real britânica.

Na imagem em preto e branco, o casal real posou com os três filhos: príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 7 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Todos usaram camisas brancas e calças pretas ou jeans e posaram em um cenário neutro.

“O cartão de Natal da nossa família para 2023”, escreveram na legenda. A família real ainda terá mais eventos de Natal ao longo deste mês, inclusive com a presença do Rei Charles III.