Os cartões de natal da realeza; veja cartão de Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan chamaram atenção na escolha por falta de filhos no cartão; confira também o cartão de natal da família real de Mônaco

Ao longo dos anos os retratos das famílias reais já se tornaram uma tradição anual para desejar as boas festas e depois de William e Kate Middleton divulgarem a foto escolhida para esse ano, foi a vez de Harry e Meghan desejarem boas festas. Por meio da instituição que fundaram juntos, a Archwell, o casal compartilhou o cartão de Natal da família nesta sexta-feira, 15.

Na imagem principal, os dois aparecem sorrindo e aplaudindo juntos, sem a tradicional presença dos filhos na companhia dos pais: “Desejamos a vocês um feliz Natal. Obrigado por todo o apoio em 2023!”, diz o cartão. Também há links para o relatório anual de impacto da instituição, que apresenta um vídeo destacando alguns de seus trabalhos ao longo do ano passado.

Meghan e Harry escolheram uma foto da cerimônia de encerramento dos Jogos Invictus 2023, que aconteceu em setembro, na Alemanha. Harry estava vestido com um terno preto com uma camisa preta por baixo e Meghan usava um vestido verde sem alças.

A família real de Mônaco também compartilhou o clique escolhido pelo Príncipe Albert e a Princesa Charlene. O casal está acompanhado de seus dois filhos na foto, Gabriella e Jacques. Combinando com a pequena, Charlene está vestida de veludo cobre queimado com brincos brilhantes, enquanto Jacques usa uma gravata verde completando as cores de natal com o seu pai, que usa uma gravata vermelha.

Já o cartão de natal do príncipe William e de Kate deu o que falar esse ano. Na imagem em preto e branco, o casal real posou com os três filhos: príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 7 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Todos usaram camisas brancas e calças pretas ou jeans e posaram em um cenário neutro.

Mas o motivo do clique ter virado um dos assuntos mais comentados na web foi porque o casal deixou passar um erro de photoshop daqueles. Na foto, príncipe Louis está com a mão esquerda apoiada sobre a cadeira em que sua irmã, Charlotte, está sentada. Não demorou muito para que internautas percebessem que o pequeno está com um dos dedos das mãos faltando.

Já o cartão do Rei Charles traz uma foto de um momento especial para o monarca, sua coroação. Tirada por Hugo Burnand na Sala do Trono do Palácio de Buckingham, mostra o monarca e sua esposa, Camilla em seus trajes e trajes cerimoniais completos.