Erro em imagem deixa príncipe Louis sem dedo em cartão de Natal; entenda

Filho caçula de príncipe William e Kate Middleton, Louis ficou sem o dedo do meio em tradicional foto de Natal da família real britânica

A tradicional foto de Natal da família formada por príncipe William (41), Kate Middleton (41), Charlotte (8), Charles (10) e Louis (5) se tornou assunto nas redes sociais por um erro na edição da imagem: O caçula saiu sem o dedo do meio no clique.

Na foto, príncipe Louis está com a mão esquerda apoiada sobre a cadeira em que sua irmã, Charlotte, está sentada. Não demorou muito para que internautas percebessem que o pequeno está com um dos dedos das mãos faltando.

"Falta o dedo do príncipe Louis, eles também fizeram a perna de outra pessoa na perna de outra pessoa", escreveu um internauta. "O dedo médio do príncipe Louis está faltando e suas pernas parecem estranhas", observou outro.

"As crianças do príncipe William são verdadeiras ou são falsas? Por que Louis não tem um dedo e olha para a perna dele, as duas pernas não parecem semelhantes", escreveu ainda um terceiro usuário do X (antigo Twitter). "William e Kate alugaram uma criança?", ironizou outro.

Até o momento, os membros da realeza britânica não apagaram a foto e a substituíram, e também não tocaram no assunto. O registro está na página oficial do Instagram da família real e já alcançou mais de 2 milhões de curtidas.

“O cartão de Natal da nossa família para 2023”, escreveram na legenda da publicação. A família real britânica ainda terá mais eventos de Natal ao longo deste mês, inclusive com a presença do Rei Charles III (75).

Além disso, no início de dezembro, princesa de Gales Kate Middleton reuniu integrantes da realeza para um concerto de Natal na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, para dar início às celebrações de final de ano.

CONFIRA A FOTO EM QUE PRÍNCIPE LOUIS ESTÁ SEM UM DEDO: