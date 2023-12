Por que o príncipe William não usa aliança de casamento?

Príncipe William decidiu não usar aliança de casamento em sua união com a princesa de Gales Kate Middleton e o motivo veio à tona

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão casados há mais de 10 anos, mas um detalhe ainda chama a atenção: Ele não usa aliança de compromisso. Agora, o site The Mirror revelou o motivo da decisão dele de não usar uma joia para representar a sua união com a esposa.

De acordo com a publicação, William decidiu não usar a aliança porque não gosta de anéis . Uma fonte do palácio contou ao site que ele nunca usou joias e que o casamento não o fez mudar de ideia. Tanto que ele não quis usar uma aliança ao se casar. E a decisão dele não incomoda Kate, que até hoje aceita que o marido não use a aliança.

Por sua vez, Kate usa uma aliança que foi feita com ouro galês especialmente para o seu casamento com William e que representa o amor deles e foi dada a ela no dia do casamento. Inclusive, o ouro galês da aliança dela veio de uma joia que ela ganhou da Rainha Elizabeth II após o seu noivado. No dia do casamento, a aliança dela ficou sob a responsabilidade do príncipe Harry, que foi o padrinho do irmão no grande dia. Ele levou o anel até o altar para o irmão apresentar a esposa.

Príncipe William e Kate Middleton são pais de três crianças

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton já escolheram qual é a foto da família para o cartão de Natal deste ano. No último final de semana, eles compartilharam a foto encantadora no perfil deles no Instagram e encantaram os admiradores da família real britânica.

Na imagem em preto e branco, o casal real posou com os três filhos: príncipe George, de 10 anos, princesa Charlotte, de 7 anos, e príncipe Louis, de 5 anos. Todos usaram camisas brancas e calças pretas ou jeans e posaram em um cenário neutro.

“O cartão de Natal da nossa família para 2023”, escreveram na legenda. A família real ainda terá mais eventos de Natal ao longo deste mês, inclusive com a presença do Rei Charles III.