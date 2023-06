Crise? Príncipe Harry procura advogados de divórcio, diz especialista

Príncipe Harry conversou com advogados de divórcio nos últimos meses e dá indícios de crise no casamento com Meghan Markle

O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle pode estar passando por uma crise. De acordo com a especialista em realeza britância Lady Colin Campbell, o filho caçula do Rei Charles III procurou advogados de divórcio nos últimos meses.

De acordo com a especialista e com fontes do site Radar, Harry procurou os advogados quando enfrentou a crise com a família real no início do ano com o lançamento do seu livro. Ele estaria vivendo uma fase difícil no relacionamento amoroso em decorrência da repercussão de seu afastamento com a família. “Existem problemas no casamento há algum tempo. O problema é que a informação não combina com o que eles mostram ao público. Mas, claro, que a face pública deles visa o ganho monetário”, disse uma fonte.

Inclusive, a jornalista Petronella Wyatt informou que Meghan estaria frequentando baladas sem a companhia de Harry. Por sua vez, ele estaria buscando passar um tempo em um refúgio em um clube privado.

No entanto, o ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell, afirmou que não acredita que Harry possa se separar agora por causa dos filhos, Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2 anos. Isso porque ele não quer ficar longe dos herdeiros. “Acho que ele gostaria de ver os filhos crescerem, porque se ele deixasse esse relacionamento agora, ele perderia seus filhos porque ela os manteria nos Estados Unidos”, disse ele, cogitando o retorno de Harry para a Inglaterra em caso de separação.

Harry e Meghan estão casados desde 2018, quando fizeram um casamento do ano em Londres, Inglaterra.

Leitura labial do príncipe Harry na coroação do pai

A presença do príncipe Harryna coroação do pai, o Rei Charles III, e da madrasta, a rainha consorte Camilla, agitou a internet. Ele não teve um papel oficial na celebração e foi apenas mais um dos convidados para o evento histórico. Porém, os olhos do mundo também estavam voltados para ele. Tanto que uma especialista em leitura labial tentou identificar o que ele disse durante a celebração.

De acordo com o site Daily Mail, a especialista em leitura labial Jacqui Press revelou o que conseguiu identificar nas declarações do príncipe Harry. Segundo ela, ele teve conversas casuais e sem um assunto específico da coroação.

Harry foi visto conversando com Jack Brooksbank e até contou uma piada. “Isso é engraçado, interessante”, disse ele. Em outro momento, Brooksbank fez uma pergunta não identificada e Harry respondeu: “Cerca de quinze para as quatro? Acho que amanhã...”. Antes disso, o príncipe cumprimentou as pessoas ao seu redor com: “Bom dia, bom dia, como vão vocês?”.