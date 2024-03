Como está a relação de William e Kate Middleton após polêmicas?

Depois de semana polêmica envolvendo a foto editada de Kate Middleton, uma fonte afirmou que ela e William estão estressados e pressionados

A polêmica foto com a gafe no photoshop de Kate Middleton na publicada no dia das mães com os três filhos está dando o que falar — não só em teorias da conspiração envolvendo boatos de traição entre o casal, mas também dentro da própria família real. Uma fonte próxima à realeza revelou para a revista Us Weekly, que a princesa de Gales e William estão bastante estressados com a situação.

O príncipe está se sentindo pressionado diante de uma “sensação inquietante de que as coisas estão desmoronando na monarquia”, contou. Ainda segundo a fonte, desde que Middleton se tornou um membro da família real, desde 2010 quando se casou com William, esse tem sido o período mais conturbado para ela.

“Ela está determinada a voltar a trabalhar […] E rezando para esse rebuliço acabar o mais rápido possível”, disse. William segue aparecendo publicamente mesmo após polêmica e falando sutilmente sobre a esposa. Em um evento recente ele mencionou Kate Middleton de maneira leve e discreta: “Minha esposa é artista de casa. Até meus filhos são mais artistas do que eu", disse ele.

Enquanto detetives da web tentaram descobrir as origens da foto de Middleton, outros, como o apresentador do Late Show, Stephen Colbert, se concentraram na suposta infidelidade de William: “O reino ficou agitado com o aparente desaparecimento de Kate Middleton. Bem, agora, os detetives da Internet estão adivinhando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao fato de seu marido e o futuro rei da Inglaterra, William, terem um caso”, disse ele no episódio de terça-feira, 12, de seu programa.

“Agora, há rumores de um caso entre William e a Banda Marcha da Chicana desde 2019”, disse ele, zombando de seu antigo título, Marquesa de Cholmondeley. E acrescentou: “De acordo com os tabloides da época, quando Kate supostamente o confrontou sobre isso, ele riu dizendo que não havia nada. Sempre uma boa resposta quando sua esposa te acusa de traição”, brincou.

Kate Middleton admitiu que a foto foi manipulada

Mais cedo nesta segunda-feira, 11, Kate Middleton se pronunciou sobre a polêmica em nova foto com os filhos, logo após as agências de fotografia internacionais a acusarem de manipular uma foto com os filhos. Ela pediu desculpas pela confusão e explicou o que aconteceu.

Com isso, Kate Middleton admitiu que fez pequenas edições na fotografia. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial.