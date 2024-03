Cadê a Kate Middleton? Conheça o ‘esconderijo’ em que a Princesa está hospedada

Refúgio nem tão secreto! Saiba todos os detalhes sobre a casa de campo em que Kate Middleton está hospedada em meio ao recente ‘sumiço’

Até o momento, a princesa de Gales Kate Middleton não fez aparições públicas desde sua cirurgia abdominal em janeiro deste ano. No entanto, em meio às especulações e polêmicas sobre seu desaparecimento, seu suposto esconderijo foi revelado. Acredita-se que ela esteja repousando em sua casa de campo, conhecida como Anmer Hall.

Embora a família real ainda não tenha oficialmente revelado a localização da princesa, o jornal britânico Daily Mail divulgou o suposto destino da esposa de William. Após passar pelo procedimento cirúrgico e permanecer internada por cerca de uma quinzena para recuperação, a princesa agora descansa em uma das propriedades da coroa britânica.

Como é Anmer Hall?

Na verdade, o suposto esconderijo da princesa é bem conhecido pelos admiradores da realeza. A casa de campo, adquirida pela família real em 1898, está localizada na vila distante de Anmer, em Norfolk, Inglaterra. Dessa forma, a propriedade foi transferida para Kate e William como um presente de casamento da Rainha Elizabeth em 2011.

Embora o imóvel seja considerado histórico, os três andares passaram por uma reforma intensa para acomodar os novos hóspedes após a cerimônia. Kate teria participado ativamente do processo de decoração para deixar o novo lar com a cara da família. Além disso, a residência ganhou um novo telhado, cozinha e jardim de inverno.

Mesmo assim, a princesa manteve a identidade da casa colonial, que possui vestígios de uma antiga sociedade medieval em seu jardim, que já foi palco de um vídeo da família reunida. Apesar da curiosidade dos admiradores, a realeza mantém a privacidade sobre o imóvel e não compartilhou registros dos membros reunidos em seu interior.

Vale mencionar também que o 'castelo' também é vizinho do imóvel onde o Rei Charles III está se recuperando durante o tratamento desde que foi diagnosticado com câncer, a Sandringham House. Por isso, as especulações sobre a saúde de Kate só aumentam.

Distante dos compromissos reais, que foram cancelados após sua cirurgia abdominal, ela tem gerado preocupação entre os admiradores da coroa. É importante lembrar também que a realeza chegou a compartilhar uma foto ao lado dos filhos, mas confirmou que o registro foi manipulado.

Kate Middleton editou foto? Entenda polêmica:

A foto postada por Kate Middleton nos últimos dias em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido continua gerando debates. Embora tenha confirmado algumas edições na imagem, a princesa não esclareceu detalhes sobre o processo. Após ser acusada de modificar a foto usando uma imagem de uma revista, Kate foi defendida por um jornalista.

Eliot Higgins, um britânico e investigador que utiliza inteligência de código aberto para verificar informações sobre a coroa, saiu em defesa da esposa do príncipe William. Ele enumerou uma série de motivos para explicar a improbabilidade das suposições feitas em torno das duas imagens; veja o registro que gerou polêmica.