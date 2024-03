Kate Middleton editou foto? Jornalista derruba teoria

Jornalista derruba teoria de que Kate Middleton editou foto com os filhos, colocando registro antigo de revista; entenda o que aconteceu

A foto postada por Kate Middleton nos últimos dias em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido continua dando o que falar. Após ser acusada de modificar a imagem usando uma foto de uma revista, a princesa foi defendida por um jornalista.

Eliot Higgins foi quem saiu em defesa da esposa de príncipe William. O britânico e investigador, que usa inteligência de código aberto para checar informações, enumerou uma série de motivos para explicar a improbabilidade das suposições criadas em torno da imagem.

"Há tantas pequenas diferenças, como o reflexo da luz nas pupilas, a luz e a sombra no rosto, os dentes visíveis, as rugas, etc. É claramente apenas uma foto da mesma mulher, mais ou menos do mesmo ângulo, não exatamente a mesma foto", opinou ele.

"Quando vi isso pensei que fosse uma paródia, mas eu estava claramente errado", iniciou o jornalista ao publicar um post com a falsa narrativa. "Aqui uma foto mais próxima com várias diferenças, como o reflexo nos olhos, dentes inferiores mais claros e visíveis no sorrisos, mais rugas e linhas finas, etc", apontou ao comparar o rosto de Kate nos dois momentos.

Depois do compartilhamento da foto da princesa com os filhos, a suspeita iniciou a partir de Ruby Naldrett, que trabalha nas mídias sociais do tabloide britânico The Daily Mirror. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a comunicadora comparou a nova foto da esposa do príncipe William com sua capa para Vogue em 2016.

"Minha análise da saga da foto da Kate Middleton é que eles pegaram seu rosto da capa da Vogue que ela fez anos atrás e editaram [no clique]", escreveu Ruby, que compartilhou um vídeo que compara a foto polêmica com a capa da princesa.

Diante da situação, ela pediu desculpas no antigo Twitter, atual X. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães", falou.

The Princess Katie conspiracy theorists definitely are missing a beat not building a timeline of the childrens' teeth growth. https://t.co/M5xIAeO5Ex — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 12, 2024

Como está Kate Middleton após foto gerar polêmica?

A princesa Kate Middleton estaria muito "triste" e "sentindo-se péssima" após a repercussão da foto postada dela com os filhos nos últimos dias em comemoração do Dia das Mães no Reino Unido. O registro foi apontado como "falso" e deu o que falar.

Após ser acusada de manipular a imagem, utilizando inclusive uma foto de capa de revista, a princesa de Gales não estaria nada bem com os apontamentos e teorias de conspiração que foram criadas a partir disso. Saiba mais como se encontra a esposa de príncipe William aqui.