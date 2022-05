Coleção de joias e vestidos da Rainha Elizabeth II será exposta no Jubileu de Platina! Confira algumas peças!

Nas comemorações dos 70 anos da Rainha no trono britânico, as joias de Elizabeth II serão expostas ao público

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 16h41

Em comemoração aos seus 70 anos no trono britânico, chamado Jubileu de Platina, a Rainha Elizabeth II (96) irá expor algumas de suas joias ao público!

Algumas peças como broches que a monarca usou em viagens reais estarão disponíveis para observação do público.

Além das joias, o vestido que Elizabeth II usou em sua coroação desenhado pelo designer Norman Hartnell (1901-1979), que era o costureiro oficial da Família Real, também estará exposto.

O robe em que Elizabeth II tomou posse como Rainha em 1952 também está presente na exposição. O poderoso Robe de Estado é feito com veludo roxo.

As peças, que a Rainha disponibilizou ao museu Royal Collection Trust, estarão em exposição no Castelo de Windsor, e as visitas serão abertas ao público a partir do dia 7 de julho até 26 de setembro.

Além da exposição, a Família Real fará desfiles em Londres celebrando o Jubileu de Platina. O Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (40) voltarão dos Estados Unidos para as celebrações britânicas, porém, não ficarão ao lado dos familiares do Príncipe.

Confira aqui algumas peças da Rainha que serão expostas!

O vestido que a Rainha usou em sua coroação foi feito por Norman Hartnell

e será exposto no Castelo de Windsor - Foto: Royal Collection Trust

O Robe de Estado da Rainha Elizabeth II é feito de veludo roxo

- Foto Royal Collection Trust

Um dos broches a serem expostos é o que a Rainha usou em uma viagem

à Austrália - Foto: Royal Collection Trust