Aranha aparece no caixão da Rainha Elizabeth II e o público reage

Funeral da Rainha Elizabeth II: aranha é vista andando no cartão do Rei Charles III que foi colocado no topo do caixão da monarca: 'Bom presságio'

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 12h20

Um detalhe inusitado deu o que falar nas redes sociais durante o funeral da Rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. O público mais atento percebeu a presença de uma aranha andando em cima do caixão da monarca.

A aranha foi vista em uma imagem de zoom do cartão que o Rei Charles III escreveu para a sua mãe, a rainha, e foi colocado no topo de um arranjo de flores. A aranha andou tranquilamente pelo papel branco e os internautas não perdoaram o momento. Tanto que a imagem rapidamente viralizou na internet.

Os internautas disseram que acreditam que a aranha no caixão é um bom presságio para o momento fúnebre. “A aranha mais famosa do mundo no momento”, disse uma internauta. “Uma aranha dando um passeio pelo caixão da rainha”, escreveu outro. “A aranha tem um significado e simbolismo que inclui paciência, poder feminino, poder ancestral e interconexão”, escreveu mais um. “Não sei porque tantas pessoas se assustam com a aranha nas flores da rainha. É um bom presságio. Fiquei encantado”, declarou outro.

Aranha é vista no caixão da Rainha Elizabeth II - Imagem: Reprodução / BBC

O funeral da rainha Elizabeth II começou nesta segunda-feira, 19, com a saída do caixão do prédio do parlamento britânico, onde ficou para o velório de quatro dias. O caixão saiu em cortejo até a Abadia de Westminster, onde aconteceu uma celebração religiosa. Logo depois, o cortejo fúnebre seguiu pelas ruas de Londres até o Arco de Wellington, onde o caixão foi colocado dentro de um carro e levado até o Castelo de Windsor. Lá, a família real celebrou uma nova homenagem na Capela de St. George, onde o corpo será o sepultado.