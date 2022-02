Além de Príncipe Charles, Rainha da Dinamarca e Rei da Espanha estão com Covid-19

Na mesma semana, o Príncipe Charles da Inglaterra, o Rei Felipe da Espanha e a Rainha Maragreth da Dinamarca testaram positivo para Covid-19

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 16h03

Nesta quinta-feira, 10, o Príncipe Charles (73) da Inglaterra testou positivo para a Covid-19. Porém, ainda nesta semana, outros dois monarcas anunciaram que estão com a doença.

Na última quarta-feira, 9, o Rei Felipe da Espanha (54) testou positivo para a doença causada pelo novo coronavírus. O monarca foi testado após apresentar sintomas leves da Covid-19 no dia anterior.

O irmão da Princesa Cristina (56) ficará isolado em sua residência por uma semana, sua esposa e filhas continuarão com suas atividades já que estão sem sintomas.

Já a Rainha da Dinamarca, Margreth II (81), positivou seu teste na terça-feira, 8, após apresentar sintomas leves. A Rainha que celebrou recentemente seus 50 anos no trono, cancelou sua visita para a Noruega.

A Rainha da Inglaterra está sendo monitorada após contato com Príncipe Charles

Após a confirmação de que o Príncipe Charles está com Covid-19, a Rainha Elizabeth II (95) começou a ser monitorada após entrar em contato com seu filho.

Elizabeth II, que completou 70 anos no trono, se encontrou com o Príncipe no Castelo de Windsor há dois dias.

A revista americana People afirmou que, de acordo com fontes, a matriarca da Família Real não apresentou sintoma algum até hoje.