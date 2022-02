Príncipe Charles testa positivo para covid-19 pela segunda vez:

Nesta quinta-feira, 10, o herdeiro do trono britânico, príncipe Charles (73), testou positivo para covid-19 pela segunda vez.

Segundo o comunicado oficial emitido pela Clarence House, residência oficial de Charles, ele já está cumprindo isolamento e precisou adiar seus compromissos.

"Esta manhã, o Príncipe de Gales testou positivo para Covid-19 e agora está em autoisolamento. HRC está profundamente desapontado por não poder comparecer aos eventos de hoje em Winchester, e tentará reagendar sua visita o mais rápido possível", diz o comunicado oficial.

O Príncipe de Gales já havia contraído coronavírus no início da pandemia em março de 2020, cumpriu o isolamento, e apresentou sintomas leves.

Tanto Charles, quanto sua esposa Camilla Parker-Bowles (74) estão vacinados contra o coronavírus, desde 2021.

