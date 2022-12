Senna, rivalidade com Xuxa e família: Galisteu abre o jogo sobre vida pessoal

Adriane Galisteu abriu o jogo em entrevista ao PODCARAS; ela falou sobre Ayrton Senna, suposta rivalidade com Xuxa e família

A apresentadora Adriane Galisteu (49) foi a estreante do PodCaras, podcast da CARAS, em setembro deste ano e abriu o jogo em um bate-papo sincerão, com direito a muitas revelações. Durante a conversa, a apresentadora de A Fazenda 14, da TV Record, falou sobre o namoro com Ayrton Senna (1960 - 1994), a suposta rivalidade com Xuxa Meneghel (59) e a relação com a família.

Na conversa, Galisteu relembrou que para ficar com Senna precisou tomar uma decisão difícil ao ser questionada se escolheria o amor ou trabalho. A apresentadora, por sua vez, garantiu que nunca se arrependeu da escolha tomada à época.

"Eu já escolhi pelo meu amor uma vez né? Eu parei de trabalhar para viver meu romance com o Ayrton, não tinha jeito, ou eu trabalhava, ou eu namorava, foi uma opção! Larguei o que tinha, trabalhava meio-período em uma loja, e o resto em feira, campanha, catalógo. Ai ele falou: 'Adriane, não tem jeito, eu vivo no mundo, então se a gente quiser namorar de verdade. Você vai ter que ir comigo', e eu escolhi e fui! Me arrependi? Não", revelou.

A loira também contou que guarda até hoje os óculos de sol de Ayrton Senna, e ela assegurou que o passado dela com ídolo brasileiro não é um incômodo para a família ou companheiro. A apresentadora é casada com Alexandre Iodice e mãe de Vittorio (12) .

"Muita gente fala que é uma falta de respeito eu falar do Ayrton, casada com filho... E assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi mostrar pro Vittorio quem que foi o Ayrton, e ele tinha que saber de mim e eu queria que ele fosse fã do Ayrton, porque não dá pra não ser fã desse cara", disse.

Galisteu e Xuxa são rivais?

Adriane aproveitou o bate-papo para desmentir um boato, de muitos anos , de que ela e Xuxa, também ex-namorada de Ayrton Senna, são rivais. "Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela."

Apesar de compartilharem alguns amigos em comum e uma vida pública movimentada, as duas não estiveram juntas. "É muito louco, a gente nunca teve essa experiência [de se encontrar pessoalmente", disse a loira.

Galisteu também negou que tenha sido convidada para participar do documentário sobre a eterna "Rainha dos Baixinhos". "Não fui convidada, não tô nem sabendo. É fake news", contou.

O desafio de apresentar A Fazenda

Longe do vídeo por um período, o retorno da apresentadora ocorreu por meio do reality show Power Couple, da TV Record. O bom desempenho dela no comando da atração rendeu o convite para assumir o posto em A Fazenda depois da saída de Marcos Mion.

"Quando eu recebi [o convite], eu fiquei muito feliz com a minha volta, mas fiquei um pouquinho assim, apreensiva, eu não diria medo, mas eu tenho muito amor pelo que eu faço, então o fato de estar de volta com o microfone na mão, eu agarrei aquilo e falei vou colar ele e ficar com ele [...] Eu fiquei muito feliz de voltar, acho que dá pra ver! Meu olho brilha. Eu amo tanto, estou tão feliz! Fico tão empolgada", entregou.

Veja a entrevista de Adriane Galisteu: