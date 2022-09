Em entrevista, Adriane Galisteu esclarece suposta rixa com Xuxa Meneghel: "Nunca estive com ela"

No PODCARAS, Adriane Galisteu esclareceu uma suposta rixa com Xuxa, e garantiu que nunca encontrou a apresentadora pessoalmente

Redação Publicado em 30/09/2022, às 11h04

A apresentadora Adriane Galisteu (49) participou do primeiro PODCARAS, que teve sua estreia na última quinta-feira, 29, e durante a conversa, a modelo esclareceu alguns boatos e polêmicas envolvendo seu nome, inclusive uma suposta rixa com Xuxa Meneghel (59).

Durante o bate-papo, Adriane Galisteu negou que teria sido convidada para participar do documentário de Xuxa no Globoplay, e contou que nem estava sabendo da produção: "Não fui convidada, não tô nem sabendo. É fake news", contou.

"Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela", revelou Galisteu.

As duas, que compartilham um círculo de amigos em comum, entretanto nunca se encontraram, conforme Adriane Galisteu garantiu: "Temos vários amigos em comum... É muito louco, a gente nunca teve essa experiência [de se encontrar pessoalmente", disse.

Em sequência, Adriane Galisteu também aproveitou para falar sobre Ana Hickmann, e contou que as duas são bem resolvidas: "A mesma coisa com a Ana [Hickmann], eu não tinha tido a oportunidade de cruzar a Ana. Eu fui encontrar ela a primeira vez depois da treta neste dia, do programa ao vivo [Hoje em Dia]", contou.

Nos bastidores do programa Hoje em Dia, onde Ana Hickmann e Galisteu se encontraram, Galisteu foi bem recebida e ganhou até flores assinadas pela loira: "Ela me recebeu muito bem, quando eu cheguei tinha flores no camarim assinadas por ela. Ela me recebeu lindamente e tá tudo bem! Somos profissionais, somos mulheres, mães", disse. "Então não tem motivo nenhum pra ter essa briga, eu não sou dessas de sair carregando treta comigo", revela.

Veja a entrevista de Galisteu para o PODCARAS: