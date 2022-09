No PODCARAS, Adriane Galisteu fala sobre como a família lida com seu passado com Ayrton Senna

Durante uma conversa sincera no PODCARAS, Adriane Galisteu falou sobre como o filho, Vittorio, e o marido, Alexandre, lidam com seu passado

Redação Publicado em 30/09/2022, às 09h46

Na última quinta-feira, 29, a apresentadora Adriane Galisteu (49) esteve presente no PODCARAS, e abriu seu coração ao falar sobre como sua família lida com seu passado com Ayrton Senna (1960 - 1994).

Segundo Galisteu, desde cedo ela incentiva seu filho, Vittorio de 12 anos a ser fã do grande campeão de Fórmula 1, Ayrton Senna: "Muita gente fala que é uma falta de respeito eu falar do Ayrton, casada com filho... E assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi mostrar pro Vittorio quem que foi o Ayrton, e ele tinha que saber de mim e eu queria que ele fosse fã do Ayrton, porque não dá pra não ser fã desse cara", contou a apresentadora.

Na sequência, Adriane Galisteu falou sobre como foi encontrar seu marido, Alexandre Iodice e o respeito que ele tem por seu passado: "O Alê quando chegou na minha vida, ele sabia muito bem a minha história, inclusive, fã do Ayrton também. Então assim, quando ele chegou na minha vida, e eu na vida dele, tudo que eu não queria era apagar o passado dele, e ele não poderia fazer isso comigo. Não dá pra sair apagando foto, rasgando... Não dá pra sair fingindo que você não viveu uma história porque tem alguém do seu lado", conta.

"Tenho maior respeito por tudo que eu vivi, de onde eu sai, onde eu estou. Então o Alê tem uma admiração pela minha história, por isso que foi tão difícil encontrar alguém, porque às vezes o cara do que você representa, e não do que você é", finaliza.

Veja a entrevista de Adriane Galisteu ao PODCARAS: