No PODCARAS, Adriane Galisteu revela que guarda óculos e carro de Ayrton Senna até hoje

Redação Publicado em 30/09/2022, às 11h56

Na última quinta-feira, 29, Adriane Galisteu (49) foi convidada do PODCARAS, e durante um bate-papo sincero, ela relembrou momentos de sua vida, inclusive o relacionamento com Ayrton Senna (1960 - 1994).

Durante a conversa, Adriane Galisteu revelou que guarda até hoje os óculos de sol de Ayrton Senna, segundo a apresentadora, eles ficam em sua gaveta de acessórios.

No bate-papo, Galisteu também falou sobre o interesse do filho, Vittorio de aprender a dirigir no carro dado por Ayrton Senna, que fica guardado na garagem da casa da apresentadora.

"Esse carro tá na minha garagem, cobertinho, de roupinha e tudo. Na casa onde eu moro, porque a gente tem que ligar ele de vez em quando. O Vittorio [Filho de Galisteu] é louco para aprender a dirigir nesse carro, eu falei que ia ensinar quando ele estiver na idade de dirigir!", revelou.

AMOR OU CARREIRA?

Ao final do bate-papo, Adriane Galisteu respondeu uma pergunta de outro entrevistado do podcast, o Micael, que mandou sua questão sem saber a quem seria direcionada, ele perguntou: "Se tivesse que escolher entre seu amor e sua carreira, o que você escolheria?", disse, e logo foi respondido por Galisteu.

"Eu já escolhi pelo meu amor uma vez né? Eu parei de trabalhar para viver meu romance com o Ayrton, não tinha jeito, ou eu trabalhava, ou eu namorava, foi uma opção! Larguei o que tinha, trabalhava meio-período em uma loja, e o resto em feira, campanha, catalógo. Ai ele falou: 'Adriane, não tem jeito, eu vivo no mundo, então se a gente quiser namorar de verdade. Você vai ter que ir comigo', e eu escolhi e fui! Me arrependi? Não", revelou.

"A vida pessoal pra mim é tão importante quanto a vida profissional, porém depois dessa minha experiência, eu vivi um período muito traumático da minha vida, por não ter dinheiro. E eu tive que correr muito atrás e a vida me favoreceu [...] Eu coloco as duas coisas no mesmo lugar, pra mim é muito difícil ter que escolher, porque eu quis tanto minha família, do jeito que ela é", conta. "Se eu fechar o olho e pensasse no meu filho, no meu marido, na vida que eu tenho, eu escolheria ela, essa vida que eu vivo!".

Na sequência, Galisteu falou sobre sua carreira, e destacou a importância do seu trabalho e sua família na vida: "Eu não conseguiria ser a mulher que eu sou, se eu não tivesse o trabalho que eu tenho, e meu marido sabe disso, meu filho também. Que bom que eu consigo tocar as duas coisas juntas, eu já tive que escolher uma vez na vida, e eu escolhi o amor, então agora eu não quero mais escolher", finaliza.

Veja a entrevista de Galisteu ao PODCARAS: