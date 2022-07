Graciele Lacerda encanta ao mostrar seus cachorros da fazenda

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao tentar fotos com os pets e o cantor

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 09h21

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), encantou e divertiu ao mostrar algumas fotos que tentou fazer com os cachorros da fazenda.

Nesta segunda-feira, 18, a musa fitness compartilhou o resultado da tentativa e esbanjou fofura ao surgir com os cinco cães no jardim.

"Passamos na fazenda pra ver nossos filhotes e tentamos tirar fotos com todos. Será q conseguimos?! Postei a sequência", publicou Graciele Lacerda os cliques com Zezé Di Camargo e os pets.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da família. "Que lindos", disseram os fãs. "Que delícia", falaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda monta look com roupa de Zezé Di Camargo

Nos últimos dias, Graciele Lacerda compartilhou fotos no camarim do show de Zezé Di Camargo e chamou a atenção ao mostrar o look do dia.

Isso porque, a musa fitness surpreendeu ao pegar uma jaqueta do amado após sentir frio. O resultado da combinação surpreendeu os internautas.