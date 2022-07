Graciele Lacerda faz festa surpresa para as sobrinhas e mostra fotos inéditas da família

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou ao mostrar fotos de confraternização

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 14h06

A família de Graciele Lacerda (41) está em festa!

Nesta sexta-feira, 01, a noiva de Zezé Di Camargo (59) compartilhou fotos raras de sua mãe, irmãos, cunhadas durante a festa surpresa que fez para as sobrinhas e encantou.

Com o tema da série da Netfix, Stranger Things, Luana, de sete anos, e Cecilia, de 13, cantaram parabéns e comemoraram o momento especial com a tia.

"Colecionando momentos! Consegui fazer uma festinha surpresa para minhas sobrinhas. Foi tudo muito rápido, mas ficou tudo perfeito", contou a musa fitness.

"Obrigada meu Deus por eu poder ter esses momentos com minha família e poder ver a felicidade delas. Que Deus nos proteja sempre!", escreveu a noiva do cantor.

Ainda nesta quinta-feira, 30, Graciele Lacerda roubou a cena ao surgir dançando no camarim de Zezé com um vestido justinho e com franjas.

Graciele Lacerda faz festa surpresa para as sobrinhas; veja as fotos: