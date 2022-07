Graciele Lacerda monta look com jaqueta de Zezé e surpreende com resultado

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu ao montar look estiloso com peça do amado

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), surpreendeu ao exibir mais de um de seus looks, mas dessa vez com um toque especial.

Neste sábado, 16, a musa fitness compartilhou fotos no camarim do show do amado e contou que acabou pegando uma jaqueta dele após sentir frio por estar apenas de vestido. O resultado da combinação surpreendeu a todos.

"E quando você não espera o frio e pega a jaqueta do Mô e superrrrr combinou com meu look. Eu estou pensando em não devolver, o que acham?! Na última foto a imagem dele com a jaqueta na gravação do DVD. combina mais comigo ou com ele?", disse ela na legenda dos registros.

Nos comentários, os internautas admiraram o estilo e beleza da musa fitness. "Devolve não", opinaram. "Super combinou", aprovaram outros.

Muito apaixonada, Graciele Lacerda recentemente compartilhou fotos agarradinha com Zezé e aproveitou para se declarar para ele.

