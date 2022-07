Graciele Lacerda agarra Zezé Di Camargo e se declara: ''A minha vida é você''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou fotos apaixonadas com o cantor e se declarou

O cantor Zezé Di Camargo (59) ganhou uma declaração apaixonada da noiva, Graciele Lacerda (41).

Neste domingo, 10, a musa fitness compartilhou fotos agarradinha com o amado e aproveitou para falar toda a admiração que sente por ele.

"Esse post é para você @zezedicamargo. Não poderia deixar esse final de semana terminar sem deixar público e explícita a minha admiração por você! Sexta-feira foi um divisor de águas na sua vida, e foi impossível não chorar, te vendo no palco. Você, o homem dos palcos, conseguiu se superar! Sua entrega, e prazer eram visíveis em seu rosto e na sua VOZ!", falou sobre o artista.

"Quem estava lá viu e em breve todos poderão constatar! E eu fui testemunha ocular, de muitas coisas que é melhor nem falar. Mas você e eu sabemos o quanto você aguentou, e o seu abatimento e desapontamento foi honrado por Deus. Um projeto que começou despretensioso, sem expectativa de nada, era apenas uma maneira que você encontrou de exercer sua arte e se conectar com seu público em meio a pandemia", falou a noiva.

Por fim, Graciele Lacerda se declarou ainda mais: "E olha tudo que aconteceu? Eu nunca duvidei de você e sempre soube que algo aconteceria. Está feito! Isso é apenas o começo de tudo que está por vir. Você é o meu Fênix, meu exemplo de superação e ressignificação! Obrigada por compartilhar a sua vida comigo: Eu te amo, todo dia toda hora, a minha vida é você!".

Nos comentários, Zezé Di Camargo respondeu à companheira. "Meu Deus, depois de tudo isso que aconteceu comigo essa semana e ainda ler isso de você, é realmente ser abençoado por Deus! Obrigado por me amar assim e me ajudar a chegar a tudo isso. Te amo e você, minha família Deus e meus fãs, é o quarteto que sustenta minha vida, meu corpo e minha alma! Te amo, te amo, te amooooooo", escreveu para ela.

Sempre acompanhando os shows do noivo, Graciele Lacerda esbanja estilo e muita boa forma com seus looks autênticos.

Graciele Lacerda se declara para Zezé Di Camargo; veja: