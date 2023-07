Por onde anda Martha Mellinger? Atriz de 'Mulheres Apaixonadas' agora tem vida discreta

Atriz de 'Mulheres Apaixonadas' agora tem vida discreta; ela segue atuando e está vivendo um novo amor; veja

Muito lembrada por interpretar a mãe de Dóris (Regiane Alves) em Mulheres Apaixonadas, a atriz Martha Mellinger está sumida da televisão. Nas redes sociais, ela segue ativa e tem compartilhado várias fotos ao lado de amigos e do marido.

A atriz que interpretou Irene na novela que é reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, ainda faz trabalhos como atriz e como locutora, uma de suas paixões. Em seu perfil, ela publicou algumas imagens dos bastidores nas quais conta detalhes de suas paixões.

Ela esteve no elenco de Luz do Sole Gênesis, ambas exibidas pela Record TV. Recentemente, a atriz também publicou momentos ao lado do marido, Fernando Piccinini. Nas fotos, os dois surgiram agarradinhos.

"Namorados, companheiros, amizade, cumplicidade, time, vida de parceria, de alegria, paz. Marido namorado amante. Te amo, te amo, te amo, te amo", declarou ela. Este é o segundo casamento da loira que antes viveu um romance com o cantor e compositor Arnaldo Baptista, com quem tem um filho.

Quando atuou em Gênesis, ela também se declarou à Record TV. "Foi um presente fantástico, senti que estava retornando para casa. Tive uma experiência muito forte com essa personagem, por ser madura e fazer uma personagem sem maquiagem, com rugas e evidências da velhice. Toda essa parte é bem difícil, envelhecer, e estou envelhecendo. Há muito tempo que não faço uma novela. Então, foi uma reestreia na minha vida", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Martha Mellinger (@marmellinger)

POR ONDE ANDA ERIK MARMO?

Erik Marmo (47) marcou as telinhas brasileiras ao interpretar o personagem Cláudio em Mulheres Apaixonadas, ao lado de Carolina Dieckmann (44) como Edwiges, com quem o personagem vivia par romântico. Saiba por onde anda Erik Marmo, que se mudou para os EUA há quase dez anos.

Desde 2014, o ator de Mulheres Apaixonadas mora nos Estados Unidos ao lado da esposa e dos dois filhos, de 13 e 11 anos. No local, Erik Marmo reveza seu trabalho como ator com diversas profissões, até mesmo como entregador de flores. "Além de atuar, trabalho como apresentador, dublador, produtor, video maker, coach de futebol, gerencio redes sociais, modelo e até entregador de flores", revelou o ator em entrevista ao Gshow.