Pantanal: Tenório dá um tapa no rosto de Guta. Saiba o motivo!

Tenório perde a paciência durante briga com a filha, Guta, por causa de Maria Bruaca e dá um tapão no rosto da filha na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 10h45

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o clima vai ficar tenso entre Tenório (Murilo Benício) e Guta (Julia Dalavia). Os dois vão ter uma grande discussão após ele expulsar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) de casa ao descobrir que ela o traiu com os peões da fazenda. A briga terminará com um tapa que ele dará no rosto da filha.

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Guta vai tirar satisfação com o pai, Tenório, ao descobrir que ele mandou a mãe embora de casa. Ela diz que ele precisa dar os direitos dela com a separação, mas ele se recusa. O homem diz que foi traído e que ainda fez o bem ao expulsá-la de casa sem fazer algo pior.

Guta ainda diz que a reação dele foi exagerada, já que o pai sempre traiu a sua mãe e até manteve uma segunda família por muitos anos. Porém, ele diz que foi envergonhado pela mulher e que ela não tem direitos. Então, a jovem diz que o pai não tem decência e ele dá um tapa no rosto dela. Nervosa, Guta diz que tem vergonha de ser filha dele e acaba com a discussão.

Saiba como Tenório descobre que foi traído por Maria Bruaca em Pantanal

Em Pantanal, Tenório descobre as traições de Maria Bruaca ao ouvir uma conversa de Zefa e Alcides. Nas cenas, Zefa procura Alcides para aconselhar o peão. Ela diz que ele deveria ir embora e procurar um novo rumo para sua vida, se afastando de Maria Bruaca. Porém, o peão se nega a ir embora e diz que só vai sair da fazenda quando Tenório entregar as terras que prometeu e também quando Maria decidir fugir com ele.

Então, Zefa rebate: “Se o seu Tenório descobrir que você andou se deitando mais a dona Maria, você não ter tempo nem de fazer a tua mala”. E Alcides responde: “Eu não tive culpa de nada, Zefa. Ela me atentou o tempo inteiro. E, depois, não fui só eu. Foi o Levi também”. O que os dois não sabem é que Tenório estava atrás da porta e ouviu toda a conversa deles sobre o affair de Bruaca e Alcides.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!