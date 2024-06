Renascer: Saiba como José Inocêncio descobre a verdade sobre o bebê de Teca

Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio descobre que não é avô ao saber que o bebê de Teca não é de José Venâncio. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai descobrir a verdade sobre o bebê de Teca (Livia Silva). Ele vai descobrir que não é avô, mas também saberá da ligação de Teca com Maria Santa (Duda Santos).

Nas cenas, José Inocêncio exigiu que Teca faça um exame de DNA para provar que o bebê é filho de José Venâncio. Ela tenta fugir do exame, mas acaba fazendo o teste. Inclusive, é José Augusto (Renan Monteiro) quem cede uma amostra de DNA para evitar a exumação do corpo de Venâncio.

Quando o resultado fica pronto, José Augusto e Buba (Gabriela Medeiros) buscam o resultado no laboratório e levam para a fazenda. Lá, eles resolvem que vão se apoiar durante a revelação da verdade.

Com a família reunida, Buba lê o resultado do DNA. “O exame aponta que a criança não é filha de José Venâncio”, afirma. A família fica em choque com a revelação e José Inocêncio desapontado. Porém, o clima tenso é interrompido com a chegada de Rachid (Almir Sater).

Neste momento, Augusto conta para todos que, apesar do bebê não ser filho de Venâncio, existe uma semelhança do DNA de Teca com a família Inocêncio. Isso porque ela é parente de Maria Santa. Então, Rachid explica qual é essa ligação.

Rachid pergunta qual é o nome dos pais de Teca. Quando ela cita o nome do pai, ele fica radiante a abraça. Ele diz que o pai de Teca é o primeiro filho de Marianinha (Gabriella Cristina), irmã de Maria Santa e esposa dele, que faleceu há alguns anos. Rachid conta que o primeiro filho de Marianinha fugiu de casa e nunca mais foi visto.

As cenas vão ao ar a partir de 13 de junho.

O parto do filho de Teca em Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, a personagem Teca (Livia Silva) vai entrar em trabalho de parto e correrá risco de morte. Ela será salva por uma atitude do além. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Terá estará conversando com Du (José Duboc) quando a bolsa estoura e ela entra em trabalho de parto. Ele fica em pânico e corre para chamar Morena (Ana Cecilia Costa) e deixa Teca sozinha.

Então, a jovem fica com muito medo e ouve a voz de Maria Santa (Duda Santos), que aparece para ajudá-la. Logo depois, o espírito de Maria Santa avisa para Inácia (Edvana Carvalho) que Teca está prestes a dar à luz.

Inácia chama Buba (Gabriela Medeiros) e as duas correm ao encontro de Teca. A jovem terá dificuldades durante o parto, que dura várias horas e todos relembram do parto de João Pedro, que foi quando Maria Santa morreu.

Então, Inácia diz que sonhou que a criança só quer nascer pelas mãos de Buba. Com isso, Buba começa a ajudar ainda mais Teca para que o parto aconteça. Maria Santa volta a aparecer na cena e abençoa o nascimento do bebê, que vem ao mundo logo depois.