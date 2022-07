Pantanal: Saiba como Tenório descobre a traição de Maria Bruaca

Tenório vai descobrir que Maria Bruaca vive um affair com Alcides na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 13h56

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai descobrir que foi traído pela esposa, Maria Bruaca (Isabel Teixeira). O momento acontecerá quando Alcides (Juliano Cazarré) tiver uma conversa com Zefa (Paula Barbosa) sobre seus momentos 'quentes' com a patroa. Então, Tenório vai ouvir tudo atrás da porta.

Nas cenas, Zefa procura Alcides para aconselhar o peão. Ela diz que ele deveria ir embora e procurar um novo rumo para sua vida, se afastando de Maria Bruaca. Porém, o peão se nega a ir embora e diz que só vai sair da fazenda quando Tenório entregar as terras que prometeu e também quando Maria decidir fugir com ele.

Então, Zefa rebate: “Se o seu Tenório descobrir que você andou se deitando mais a dona Maria, você não ter tempo nem de fazer a tua mala”. E Alcides responde: “Eu não tive culpa de nada, Zefa. Ela me atentou o tempo inteiro. E, depois, não fui só eu. Foi o Levi também”.

O que os dois não sabem é que Tenório estava atrás da porta e ouviu toda a conversa deles sobre o affair de Bruaca e Alcides.

Outra cena de Pantanal: Jove escreve carta de despedida

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Jove vai embora da casa do pai sem se despedir e deixa apenas uma carta de adeus em seu quarto. Quando encontra a carta, José Leôncio fica surpreso. Na mensagem, Jove pediu perdão por ter abandonado os negócios do pai.

“Meu pai peão, eu peço que o senhor me perdoe por isso e, se puder, entenda que eu não posso fazer as coisas como o senhor faria”, diz ele, e completa: “Para fazer jus ao nome que o senhor me deu, eu vou trazer o mais valente dos marruás para a nossa fazenda. Mas não no laço, como o senhor gostaria de ver seu filho fazendo. Será no feitiço, como o meu avô Joventino teria feito se estivesse aqui”.