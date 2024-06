Matheus Nachtergaele revela reclamação dos fãs da novela Renascer

Matheus Nachtergaele abre o jogo ao confessar que sofre pressão para tomar uma atitude específica nas cenas da novela Renascer. Saiba qual

O ator Matheus Nachtergaele surpreendeu ao revelar qual é a reclamação que ouve dos telespectadores da novela Renascer, da Globo. Ele interpreta o personagem Norberto, dono do bar, e ficou surpreso ao ver que os fãs gostaram de uma atitude que ele tomou em cena e pedem para que aconteça mais vezes.

Ele contou que os fãs gostam quando ele olha para a câmera para falar diretamente com o telespectador. “Hoje em dia, quando eu não faço a quebra da quarta parede, quando eu não rompo a parede, quando eu não falo com as pessoas, o povo reclama. ‘Pô, o Norberto não está conversando comigo’”, disse ele no programa É De Casa, da Globo.

Então, ele comentou sobre o lado fofoqueiro do Norberto. “Ele vai passar a novela atrás do balcão, entre aspas, ouvindo a história de todo o mundo, mas não como um coadjuvante, como um participante, um fofoqueiro cordial, que carrega uma dor de amor perdida, que poderia ser um narrador, um observador especial da novela”, afirmou ele, e completou: “O Norberto me dá a possibilidade de saborear muitas coisas. Como ele tem essa dor de amor de fundo, ele tem cenas muito emocionantes, sentidas, mas ele também tem essa camaradagem, a fofocaiada com todos os personagens”.

Matheus Nachtergaele em O Auto da Compadecida 2

Selton Mello usou as redes sociais para dividir com os seguidores a primeira foto caracterizado para o filme O Auto da Compadecida 2, ao lado de Matheus Nachtergaele. Eles interpretam os personagens Chicó e João Grilo, respectivamente.

Ao postar a foto no feed do Instagram, o ator aproveitou para contar que as gravações do filme, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, começará no próximo domingo, 20. O longo deve ser lançado nos cinemas no final de 2024.

"Eles estão de volta… Domingo, 20 de agosto, começam as filmagens de 'O Auto da Compadecida 2'. Eis a primeira foto da dupla mais amada do Brasil, reunida mais de 20 anos depois! Não temos nem emoji para isso! João Grilo & Chicó mais uma vez para nossa alegria. O Auto da Compadecida 2 vem muito aí!", disse o artista na legenda da publicação.

Além de Selton e Nachtergaele, o elenco conta com Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento, Luis Miranda, Humberto Martins, Juliano Cazarré, Luellem de Castro, além de Virginia Cavendish e Enrique Diaz, que mais uma vez interpretarão Rosinha e Joaquim Brejeiro.