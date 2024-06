Carmo Dalla Vecchia sobre Parada LGBT+: 'Quem dera todos os nossos dias fossem assim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carmo Dalla Vecchia fala sobre sua participação na 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ e próximos projetos na carreira

A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo começou no início da tarde deste domingo, 2, na Avenida Paulista. Carmo Dalla Vecchia (52) foi uma das celebridades que marcaram presença no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comenta sobre a importância da Parada LGBT: "Quem dera todos os nossos dias fossem assim".

Durante sua participação no evento, Carmo apostou em um look que apresenta as cores da bandeira brasileira, a camiseta recortada tinha estampada a frase: 'carne fresca' e óculos com os dizeres "o pai tá on". Ele explica que sua roupa não tem intenção de passar alguma mensagem, o maior recado é a Parada do Orgulho LGBT+.

"Não tem mensagem não, eu acho que a mensagem que tem é o dia de hoje, estar nesse lugar tão bacana, com tanta gente diversa que tem um olhar tão puro, tão limpo, cada um, né? Quem dera todos os nossos dias fossem assim", declara o ator.

"Dá uma sensação de que o mundo inteiro poderia ser assim, porque há tanta gente, né? Três milhões e meio de pessoas, todo ano cresce mais um pouco. Está bonito ver as pessoas com calma e com carinho entendendo melhor a gente. Uma parada linda, colorida, diversa, as pessoas se olham no olho, uma sensação de que o mundo poderia ser melhor", complementa Carmo Dalla Vecchia.

NOS PALCOS

Carmo está de volta ao teatro com o espetáculo Todo Chapéu Me Lembra Você, no Teatro Décio de Almeida Prado, do Centro Cultural da Diversidade, em São Paulo. O ator interpreta Otto, um homem de meia-idade que há muitos anos precisou se esconder em uma chapelaria, onde vive trancado em um armário há 20 anos.

Carmo comemora o desempenho do espetáculo: "Está lindo, um sucesso gigantesco e depois do espetáculo, um mês depois, a gente reestreia com 'Forever Young', um musical também lindo que a gente vai fazer aqui em São Paulo".

