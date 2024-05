Renascer: Morena fica frente a frente com a reencarnação do filho morto

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Morena descobre que seu filho morto reencarnou um personagem que sofreu bastante na vida. Saiba quem é

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Morena (Ana Cecília Costa) vai descobrir que seu filho morto reencarnou em outro personagem da história. Tudo começará com a chegada de um trio na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e ela logo vai sentir algo especial por um dos rapazes.

Nas cenas, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, Pitoco (Juan Queiroz), Neno (Gabriel Lima) e Du (José Duboc) conseguem chegar na fazenda em busca de Teca (Livia Silva). Lá, eles são bem recebidos e ficam hospedados na casa de Morena.

Assim que Morena coloca os olhos em Pitoco, ela sente algo especial e cria uma simpatia imediata pelo rapaz. Ao longo da história, ela vai descobrir que Pitoco é a reencarnação do seu filho morto.

Para quem não lembra, na primeira fase de Renascer, Morena perdeu um bebê logo depois do parto. A criança morreu nos braços do pai e foi sepultada na fazenda. Porém, Morena nunca superou a morte do filho. Ela sempre teve uma dor por não ter sido mãe biológica.

A revelação sobre a reencarnação do filho dela acontecerá aos poucos e por meio de Inácia (Edvana Carvalho), que terá uma visão sobrenatural sobre a ligação entre Pitoco e Morena.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 30 de maio a 1 de junho:

Capítulo 112 - Quinta-feira, 30 de maio

Bento conta a Mariana e a José Inocêncio o deslize cometido por João Pedro em seu casamento. Mariana questiona o casamento sem amor de João Pedro. João confessa a Zinha que sofre por não conseguir tirar Mariana da cabeça. José Inocêncio discute com Mariana. Augusto pergunta ao pai se ele aceita Buba como ela é. Augusto explica ao pai sobre orientação sexual e identidade de gênero. Teca se emociona com o carinho de Buba e Inácia. Inácia confidencia a Buba que sabe que o filho de Teca não é de Venâncio. Bento sente inveja de Augusto e menciona na frente do pai que o registro médico do irmão foi cassado. Todos se reúnem para o casamento de João Pedro e Sandra. Rachid conduz a noiva até o altar. João Pedro fica feliz ao ver José Inocêncio chegar com Mariana na cerimônia religiosa de seu casamento.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 31 de maio

José Inocêncio se recorda do seu casamento com Maria Santa celebrado também na Casa de Jacutinga. Egídio e José Inocêncio brindam a derrota que ambos sentiram com o casamento dos filhos. Mariana se embriaga e acaba criando um embate com Sandra na festa de casamento. José Inocêncio enxerga Maria Santa no rosto de Mariana e a tira para dançar. José Inocêncio deixa Mariana furiosa ao chamá-la de Maria Santa. Norberto nomeia Eliana como herdeira de Jacutinga. Dona Patroa sente a partida de Sandra. José Inocêncio avisa a Bento que a proposta que fez a Eliana só será válida se a ex-nora for embora. José Inocêncio pensa em usar Dona Patroa em sua briga contra Egídio.

Capítulo 114 - Sábado, 1 de junho

José Inocêncio diz a Bento que eles oferecerão consultoria jurídica a Dona Patroa para auxiliá-la no divórcio. Lu comenta com Morena que sua família tem posses. Inácia teme pelo que Mariana seja capaz de fazer contra José Inocêncio. Dona Patroa agradece a Rachid por ter levado Sandra ao altar. João Pedro afirma a Sandra que, se José Inocêncio não aceitar seu filho, ele não irá mais considerá-lo como seu pai. Eliana incentiva Dona Patroa a ficar com Rachid. José Inocêncio pede desculpas ao Pastor Lívio. Augusto e Buba contam a Teca que Du está vivo.